(VIDEO) ଇଏ କେମିତିକା ସେଲିବ୍ରେସନ୍, କୋହଲିଙ୍କ ଶତକ ପରେ ବି କାହିଁକି ଖରାପ ଭାଷାରେ ଗାଳିଦେଲେ ରୋହିତ, ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ!
କୋହଲିଙ୍କ ଶତକ ପରେ ରୋହିତଙ୍କ ନିଆରା ସେଲିବ୍ରେସନ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟ୍ରୋଲ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ODIରେ ବିରାଟ କୋହଲି ଏକ ଚମତ୍କାର ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହା ତାଙ୍କର ୫୨ତମ ODI ଏବଂ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ୮୩ତମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶତକ ଥିଲା।
ରୋହିତ ଶର୍ମା ତାଙ୍କ ଶତକ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା, କାରଣ କୋହଲି ୯୦ ରନରେ ପହଞ୍ଚିବା ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ସେ ତାଙ୍କ ସିଟ୍ କଡ଼ରେ ବସି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଲ୍ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ।
ଯେତେବେଳେ କୋହଲି ୯୮ ଏବଂ ୯୯ ରନରେ ଥିଲେ ଏବଂ ୧ କିମ୍ବା ୨ ରନ ମଧ୍ୟ କରିପାରି ନଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ରୋହିତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦୁଃଖ ଦେଖାଯାଉଥିଲା।
କ୍ୟାମେରା ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିରନ୍ତର ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୋହଲି ତାଙ୍କର ଶତକ ହାସଲ କରିବା ମାତ୍ରେ ରୋହିତ ଠିଆ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ପ୍ରଶଂସକ ତାଙ୍କ କଥା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି।
ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଶତକ ପରେ, ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଥିବା ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହୋଇ କରତାଳି ଦେଇଥିଲେ। ରୋହିତ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଆସିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆନନ୍ଦରେ ଭରିଯାଇଥିଲା।
ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ରୋହିତଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯଦିଓ କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କ କଥା ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।
What Virat Kohli said with his bat, Rohit Sharma said with his mouth… pic.twitter.com/15eprgKjgx
— Ramesh Srivats (@rameshsrivats) November 30, 2025
RO-KOଙ୍କ କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତକୀୟ ଭାଗୀଦାରି:
ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୨୫ ରନରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ ହରାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ୧୮ ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ।
କିନ୍ତୁ, ରୋହିତ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ୧ ରନରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଟୋନି ଡି ଜୋରଜି ଏକ ସରଳ କ୍ୟାଚ୍ ଛାଡିଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ରୋହିତ ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
ସେମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟ ପାଇଁ ୧୩୬ ରନର ଭାଗୀଦାରି କରିଥିଲେ। ରୋହିତ ଶର୍ମା ୫୧ ବଲରୁ ୩ଟି ଛକା ଏବଂ ୫ଟି ଚୌକା ମାରି ୫୭ ରନ କରିଥିଲେ।
ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏକ ଶତକୀୟ ଭାଗୀଦାରି କରିଥିଲେ। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ସେମାନେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଏକାଠି ଖେଳିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ତୃତୀୟ ODIରେ ଏକ ଶତକୀୟ ଭାଗୀଦାରି କରିଥିଲେ। ସେହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ରୋହିତ ଏକ ଶତକ ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ।