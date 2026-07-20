ସନ୍ନ୍ୟାସ ଖବର ଉପରେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବୟାନ, ଲର୍ଡସ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ କହିଲେ- ‘ମୁଁ ନିରାଶ ଅଛି…’

୨୦୨୭ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ରୋହିତ ଖେଳିବେ କି ନାହିଁ ନିଜେ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ!

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ରୋହିତ ଶର୍ମା ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ ପରେ ଖେଳିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯିବ, ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଏଭଳି ଖବର ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲା।

ଏହା ପରେ BCCI ସଚିବ ଦେବଜିତ ସାଇକିଆ ଏହି ଖବରକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିନଥିଲେ ଯେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ୨୦୨୭ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଦଳର ଅଂଶ ହେବେ କି ନାହିଁ।

ଏବେ ଏହି ସମସ୍ତ ଚର୍ଚ୍ଚା ଉପରେ ନିଜେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିଛି। ଲର୍ଡସ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ତୃତୀୟ ତଥା ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ରୋହିତ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ହେଉଥିବା ଆଲୋଚନା ଉପରେ ମତ ରଖିଥିଲେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା, ୪୪୦ କୋଟି…

ଚେସ ଖେଳିବା ଦ୍ୱାରା କ’ଣ ପ୍ରକୃତରେ…

ଲର୍ଡସ୍ ଦିନିକିଆରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଦମଦାର ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୧୩୮ ରନ୍‌ର ଶତକୀୟ ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଅବସର ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ପର୍କିତ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆହୁରି ରୋଚକ କରିଦେଇଛି।

ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ୧୩୮ ରନ୍‌ର ଏକ ଐତିହାସିକ ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ସେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି ହୋଇଥିଲେ, ଯିଏ ଲର୍ଡସ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଦିନିକିଆ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।

୧୧୦ଟି ବଲ୍‌ର ଏହି ଦମଦାର ପାଳିରେ ରୋହିତ ୫ଟି ଛକା ଓ ୧୭ଟି ଚୌକା ମାରିଥିଲେ। ସେ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ସହ ୧୪୭ ରନ୍‌ର ଭାଗିଦାରୀ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଏକ ଶତକୀୟ ଭାଗିଦାରୀ ଗଢ଼ିଥିଲେ।

ତେବେ ରୋହିତଙ୍କ ଏହି ଶତକ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ପରାଜୟ ବରଣ କଲା। ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ରୋହିତ କହିଥିଲେ, “ଆମେ ବର୍ମିଂହାମରେ ବିଜୟ ସହ ଭଲ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ଏହା ପରେ କାର୍ଡିଫରେ ହାରିଗଲୁ। ଆଜି ବ୍ୟାଟିଂରେ ଭଲ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଗଲୁ।”

ସନ୍ନ୍ୟାସ ଖବର ଉପରେ କ’ଣ କହିଲେ ରୋହିତ ଶର୍ମା:

ରୋହିତ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି, “ମୋର କାମ ହେଉଛି ଭଲ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ଏବଂ ନିଜ ଦେଶକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା। ଯେବେଠାରୁ ମୁଁ ଡେବ୍ୟୁ କରିଛି, ସେବେଠାରୁ ଏଭଳି ବାହାର ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଆସୁଛି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଛି, ଏଭଳି କଥା ଚାଲିଥିବ।”

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “ଏସବୁ କଥା ମୋ ପାଇଁ କୌଣସି ମାନେ ରଖେ ନାହିଁ। ଯାହା ମୋ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ତାହା ହେଉଛି ମୁଁ ପଡ଼ିଆରେ କ’ଣ କରୁଛି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଏବଂ ଦଳର ସଫଳତାରେ ଯୋଗଦାନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏବେ ମୋର ଧ୍ୟାନ କେବଳ ଏହା ଉପରେ ରହିଛି।”

ରୋହିତ କହିଥିଲେ, “ଏହି ବାହାର ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଚାଲିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଯଦି ଏସବୁ ରହିବନି ତେବେ ମଜା ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ମୋର କାମ ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ କାମ ପଡ଼ିଆ ବାହାରେ।”

You might also like More from author
More Stories

ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା, ୪୪୦ କୋଟି…

ଚେସ ଖେଳିବା ଦ୍ୱାରା କ’ଣ ପ୍ରକୃତରେ…

୨୦୨୬ FIFA ବିଶ୍ୱକପରେ କାହାକୁ ମିଳିଲା…

ସଂସଦ ମାର୍ଚ୍ଚ ସମୟରେ ଭାରୀ ବବାଲ୍, ପୋଲିସ କଲା…

1 of 9,774