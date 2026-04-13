ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବେ ରୋହିତ ଶର୍ମା! ବଢ଼ିଲା MIର ଟେନସନ୍, ଖେଳିପାରିବେ ତ ଆଗାମୀ ମ୍ୟାଚ୍!

ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଆଘାତ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ଚିନ୍ତାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟାଚ୍ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ଖରାପ ଖବର ନେଇ ଆସୁଛି। ପୁରା ୧୩ ବର୍ଷ ପରେ, ଦଳ ୨୦୨୬ ଆଇପିଏଲ୍ ସିଜିନରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଏକ ଦୃଢ଼ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସତ କିନ୍ତୁ ସେବେଠାରୁ ଦଳ ପରାଜୟ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ଦେଖିନାହିଁ।

ହେଲେ ଏହା କେବଳ ପରାଜୟ ନୁହେଁ, ଦଳ ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ଏବଂ ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଫିଟନେସ୍ କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଛି।

ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଆଘାତ ପାଇବା ପରେ, ଆଗାମୀ ମ୍ୟାଚରେ ରୋହିତଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଉପରେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଦେଖାଦେଇଛି ଏବଂ ଏହି ସସପେନ୍ସକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ।

ରବିବାର ଏପ୍ରିଲ ୧୨ ତାରିଖରେ ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆଘାତ ପାଇଥିଲେ।

ପଞ୍ଚମ ଓଭରରେ କୃଣାଲ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ବଲ୍‌ରେ ଗୋଟିଏ ସିଙ୍ଗଲ୍ ନେବା ପରେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ ହୋଇଥିଲା। ଷଷ୍ଠ ଓଭରରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖାଯାଉଥିଲେ।

ଫଳସ୍ୱରୂପ, ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଫିଜିଓଥେରାପିଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଆକୁ ଆସିଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ସେ ‘ରିଟାୟାର ହର୍ଟ’ ହୋଇ ପାଭିଲିୟନ ଫେରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ରୋହିତ ଆଉ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସି ନଥିଲେ।

ସେ ଖେଳିବେ କି ନାହିଁ ତାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ:

ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ, ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ରୋହିତଙ୍କ ଫିଟନେସ୍ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସୂଚନା ଦେଇ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେ ତାଙ୍କର ହାମଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ୍ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ବାଧା ଦେଇଥିଲା।

କ୍ରିକବଜ୍ ର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଘାତର ଗମ୍ଭୀରତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ରୋହିତଙ୍କୁ ଏବେ ତାଙ୍କ ହାମଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ୍ ସ୍କାନ କରିବା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ।

ଏହି ସ୍କାନର ଫଳାଫଳ ଆଧାରରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ତାଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ମୁମ୍ବାଇ ଏପ୍ରିଲ ୧୬ ରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ।

IPL ୨୦୨୬ରେ ରୋହିତଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ:

ଅବସର ନେବା ପୂର୍ବରୁ, ରୋହିତ ଶର୍ମା ଭଲ ଫର୍ମରେ ଥିବା ଦେଖାଯାଉଥିଲେ, ସେ ୧୩ ବଲ୍ ରୁ ୧୯ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ପୁରା ସିଜିନ୍ କୁ ଦେଖିଲେ, ସେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ୮୩ ରନ୍ ର ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳି ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ।

କିନ୍ତୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ସେ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଦୋହରାଇ ପାରି ନଥିଲେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସହିତ ଚାରୋଟି ଇନିଂସରେ ୧୩୭ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

ହଠାତ୍ IPL ୨୦୨୬ର ସିଡ୍ୟୁଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା…

Lamborghini ରୁ Porsche ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ! RCB…

ଇରାନ ସହ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହୋଇପାରେ…

ନାକାବନ୍ଦୀର ଅର୍ଥ କ’ଣ? ଯାହା ହର୍ମୁଜ୍…

1 of 8,985