'୪୫ର ଯୁଗ ଶେଷ…' ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କଲାଣି ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ, ODI ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ହଟିବା ପରେ ଟ୍ୱିଟ୍ ଭାଇରାଲ୍

କାହିଁକି ଏମିତି ଲେଖିଲେ ରୋହିତ ଶର୍ମା?

By Subhasmita Das
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ “ନମ୍ବର ୪୫”ର ଯୁଗ ପ୍ରାୟ ଶେଷ ହୋଇଗଲାଣି। ନମ୍ବର ୪୫ ହେଉଛି ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା, ଯିଏ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଏହି ନମ୍ବରକୁ ସର୍ବଦା ପାଇଁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିଦେଇଥିଲେ।

ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରର ଶେଷରେ ମଧ୍ୟ ରୋହିତ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନମ୍ୱର ୪୫ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇ ରହିଛି। ରୋହିତ ପୂର୍ବରୁ ଟି-୨୦ ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେଇସାରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏବେ ତାଙ୍କ ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟରେ ଯୁଗ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି।

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ପାଇଁ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର କିଛି ସମୟ ପରେ, ରୋହିତଙ୍କ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି, ଯାହା ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛି।

ବିସିସିଆଇ ଅକ୍ଟୋବର ୪ ତାରିଖରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ।

ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଟାଇଟଲ ଦେଇଥିବା ରୋହିତଙ୍କୁ ODI ଅଧିନାୟକତ୍ୱରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଏବଂ ସାଢ଼େ ଚାରି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତିନୋଟି ଫର୍ମାଟରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଥିଲା। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ରୋହିତଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଶୁଭମନ ଗିଲ ନେଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ପୂର୍ବରୁ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇସାରିଛନ୍ତି।

ପୁରୁଣା ପୋଷ୍ଟ ଭାଇରାଲ: ରୋହିତଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ହଟାଇବା ଘୋଷଣାର କିଛି ସମୟ ପରେ, ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ଏକ ପୁରୁଣା ଟ୍ୱିଟ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା।

ଏହି ପୋଷ୍ଟ କେବଳ ୨-୩ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ନୁହେଁ, ବରଂ ୧୩ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଥିଲା, ଏବଂ ଏଥିରେ ୪୫ ଏବଂ ୭୭ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ କଥା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପୁରୁଣା ଟ୍ୱିଟ୍‌ରେ ରୋହିତ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଏକ ଯୁଗର ଶେଷ (୪୫) ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ (୭୭)।”

ଏହି କାରଣରୁ ଏପରି ଟ୍ୱିଟ୍: ଏହା ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଯେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ୪୫ ନମ୍ବର ରୋହିତଙ୍କ ସହ ଜଡିତ, ଏବଂ ୭୭ ନମ୍ବର ନୂତନ ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ପରିଚୟ ପାଲଟିଛି।

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯୋଗଦେବା ପରଠାରୁ ଗିଲ୍ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ୭୭ ନମ୍ବର ଜର୍ସି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ତଥାପି ରୋହିତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ନମ୍ବର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା।

ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ପ୍ରକୃତରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୪, ୨୦୧୨ ରେ ଏହି ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ।

ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋହିତ ୪୫ ନମ୍ବର ଜର୍ସି ପିନ୍ଧିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦଳରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇନଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଭଲ ନଥିଲା। ତେଣୁ ରୋହିତ ସେହି ବିଶ୍ୱକପରେ ୭୭ ନମ୍ବର ଜର୍ସି ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ତେଣୁ ଏହି ପଦବୀ ପାଇଥିଲେ।

ରୋହିତଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ: ୪୫ ନମ୍ବର ଏବଂ ରୋହିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଏତେ ଗଭୀର ଯେ ବହୁତ କମ୍ ପ୍ରଶଂସକ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ରୋହିତ ଥରେ ୭୭ ନମ୍ବର ଜର୍ସି ପିନ୍ଧିଥିଲେ।

ଏହା ଏକ ସଂଯୋଗ ଯେ ୧୩ ବର୍ଷ ପରେ, ସେହି ୭୭ ନମ୍ବର ତାଙ୍କୁ ଭାରତର ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ବଦଳାଉଛି। ରୋହିତଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତର ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ବୋଲି କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କିଛି ପ୍ରଶଂସକ ଏପରି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଲେ ଯେ ରୋହିତ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖିଛନ୍ତି।

