କ୍ରିକେଟ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍; ଏହି ଟିମରେ ସାମିଲ ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ଯକୁମାର ଓ ଶିବମ ଦୁବେ, ଜୟସୱାଲ ବି କରିପାରନ୍ତି ଏଣ୍ଟ୍ରି..
ରୋହିତ ଓ କୋହଲି ମଧ୍ୟ ଖେଳିବେ...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫି 2025-26 ଡିସେମ୍ବର 24 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଭଳି ଖେଳାଳିଙ୍କ ଖେଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ।
କୋହଲି ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଏବଂ ରୋହିତ ମୁମ୍ବାଇ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଏବଂ ଶିବମ୍ ଦୁବେ ଜାନୁଆରୀରେ ମୁମ୍ବାଇ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ।
ଟି20 ଦଳର ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଏବଂ ଶିବମ୍ ଦୁବେ ଜାନୁଆରୀରେ ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫିରେ ମୁମ୍ବାଇ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ। ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଅଜିତ୍ ଅଗରକର ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ସଦ୍ୟ ସମାପ୍ତ ଟି20 ସିରିଜରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫି 2025-26 ରେ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ପଡିବ।
ଗ୍ରୁପ ପର୍ଯାୟର ଶେଷ ଦୁଇ ମ୍ଯାଚ ଖେଳିବେ ସୂର୍ଯ୍ଯକୁମାର:
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଏବଂ ଶିବମ ଦୁବେ ମୁମ୍ବାଇର ଶେଷ ଦୁଇଟି ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ। ଉଭୟ ଜାନୁଆରୀ 6 ଏବଂ 8 ତାରିଖରେ ଖେଳିବେ। ମୁମ୍ବାଇର ମ୍ୟାଚ୍ ଜାନୁଆରୀ 6 ରେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ 8 ରେ ପଞ୍ଜାବ ବିପକ୍ଷରେ, ଯାହା ଉଭୟ ଜୟପୁରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
ଭାରତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟି20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସିରିଜ୍ ଜାନୁଆରୀ 21 ରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଜାନୁଆରୀ 11 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକଦିବସୀୟ ସିରିଜ୍ ହେବ।
ରୋହିତ ଶର୍ମା ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ଜୟପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେ ଶାର୍ଦ୍ଦୁଳ ଠାକୁରଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ। ରୋହିତ ଏବଂ ଶାର୍ଦ୍ଦୁଳ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏକାଠି ଅଭ୍ଯାସ କରୁଥିବାର ନଜର ଆସିବେ।
ମୁମ୍ବାଇର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଡିସେମ୍ବର 24 ରେ ସିକିମ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଡିସେମ୍ବର 26 ରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ। ଦଳର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଜୟପୁରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
ଯଶଶ୍ବୀ ଜୌସ୍ବାଲ ମଧ୍ୟ ଖେଳିବେ ଏହି ମ୍ଯାଚ:
ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ଟି-୨୦ ଟ୍ରଫିରେ ଜୟସ୍ବାଲ ଶେଷ ମ୍ଯାଚ ଆଡକୁ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ କଣ ହେଉଛି। ଏହାସହ ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି ଫିଟ ରହିବେ ଓ ଆସନ୍ତା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ଯାଚ ଗୁଡିକ ପାଇଁ ନିଜର ଫର୍ମାଟ ବଜାୟ ରଖିପାରିବେ।