କେବଳ ରୋହିତ ନୁହନ୍ତି, ୨୦୨୬ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇପାରନ୍ତି ଭାରତର ଏହି ୪ ଜଣ ଦିଗ୍ଗଜ କ୍ରିକେଟର!

୨୦୨୬ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇପାରନ୍ତି ଭାରତର ଏହି ୪ ଜଣ ଦିଗ୍ଗଜ କ୍ରିକେଟର!

By Jyotirmayee Das

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ୨୦୨୭ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ସମୟ ବାକି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସଙ୍କେତ ମିଳୁଛି । ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ୧୯ ତାରିଖରେ ଲର୍ଡସ ମୈଦାନରେ ହିଟ୍‌ମ୍ୟାନ୍ ରୋହିତ ଶର୍ମା ନିଜର ଶେଷ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି ।

ତେବେ କେବଳ ରୋହିତ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଭାରତର ଆଉ ୪ ଜଣ ଷ୍ଟାର୍ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବର୍ଷ ୨୦୨୬ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କ୍ରିକେଟକୁ ଅଲବିଦା କହିପାରନ୍ତି । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ୪ ଜଣ କ୍ରିକେଟର କିଏ ଏବଂ କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କ ଅବସର ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି..

ରୋହିତ ଶର୍ମା: ଏହି ତାଲିକାରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ନାମ ହେଉଛି ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କର । ସେ ଟି-୨୦ ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ ଫର୍ମାଟ୍‌ରୁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଅବସର ନେଇସାରିଛନ୍ତି । ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସିଲେକ୍ଟର୍ସମାନେ ୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଯୋଜନାରେ ରୋହିତଙ୍କଠାରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

କ୍ରିକେଟର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଲରାଉଣ୍ଡରଙ୍କ ପରଲୋକ,…

ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନୋଟ୍ ତିଆରି ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା…

ଜୁଲାଇ ୧୯ ରେ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓପନିଂରେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଯୁବ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଯଶସ୍ୱୀ ଜସୱାଲଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି ।

ମହମ୍ମଦ ଶାମି: ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମହମ୍ମଦ ଶାମି ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ୨୦୨୫ ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଖେଳିଥିଲେ । ଇଞ୍ଜୁରିରୁ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ଶାମି ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଫେରିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ମନେହେଉଛି ।

୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ହର୍ଷିତ ରାଣା, ଗୁରନୁର ବ୍ରାର ଏବଂ ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ଯୁବ ବୋଲର ଏବେ ଦାବିଦାର ସାଜିଛନ୍ତି, ଯାହା ଶାମିଙ୍କ ଅବସରର କାରଣ ହୋଇପାରେ ।

ବିରାଟ କୋହଲି: ରନ ମେସିନ ବିରାଟ କୋହଲି ନିଜେ ୨୦୨୭ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିନିୟର ଖେଳାଳିଙ୍କ ପ୍ରତି କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆପଣାଇବା ସହ ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ନୀତି ଉପରେ କାମ କରୁଛି ।

ବିରାଟ ଏବେ ଭଲ ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ କିଛି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ତାଙ୍କୁ ଟିମ୍‌ରୁ ବାହାର କରିପାରେ, ଯାହା ପରେ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି ।

ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା: ଷ୍ଟାର୍ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା କେବେଠାରୁ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ, ତାହା କେହି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ । ୨୦୨୪ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରେ ସେ ଟି-୨୦ ରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦିନିକିଆ ଓ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛନ୍ତି । ତେବେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ପରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ସିରିଜ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ମିଳିନାହିଁ । ଏପରିକି ଟେଷ୍ଟ ଦଳରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ କେତେ ଦିନ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ, ତାର କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ।

ତେବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଚାଲିଥିବା ‘ୟଙ୍ଗ୍ ବ୍ଲଡ୍’ ବା ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ନୀତି ଯୋଗୁଁ, ଏହି ଚାରି ଦିଗ୍ଗଜ ସିନିୟର ଖେଳାଳିଙ୍କ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ୟାରିୟର ୨୦୨ ୬ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସମାପ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଦେଖାଯାଉଛି ।

You might also like More from author
More Stories

କ୍ରିକେଟର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଲରାଉଣ୍ଡରଙ୍କ ପରଲୋକ,…

ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନୋଟ୍ ତିଆରି ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା…

କେବଳ ଟ୍ରଫି ଆଉ ମେଡାଲ ନୁହେଁ, ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍…

ହୁଗୁଳା ସାମ୍ବାଦିକତା ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ…

1 of 29,202