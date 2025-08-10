ଚଳିତ ବର୍ଷ ODI ମ୍ୟାଚରୁ ବାହାରିବେ ରୋହିତ- ବିରାଟ, ରିପୋର୍ଟରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖୁଲାସା
ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଟିମ ପାଇଁ ବଡ଼ ଝଟକା । ୨ ଦମଦାର ଖେଳାଳି ଖେଳରୁ ହେବେ ବାହାର ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି ODI ରୁ ଅବସର ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ! ସଦ୍ୟତମ ରିପୋର୍ଟ ପରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଉଭୟ ଭାରତୀୟ ଦଳର ତିନିଟି ଫର୍ମାଟରେ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି।
ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି 2024 ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ପରେ ଏହି ଫର୍ମାଟକୁ ବିଦାୟ ଦେଇଥିଲେ। ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ, ରୋହିତ-କୋହଲି ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ ଟେଷ୍ଟରୁ ଅବସର ନେଇଥିଲେ।
ଭାରତୀୟ ଟିମ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏସିଆ କପ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳିବ, ଯାହା ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ T20 ଫର୍ମାଟରେ ଖେଳାଯିବ। ଭାରତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ODI ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସହିତ ଅଛି, ଯାହା ଅକ୍ଟୋବରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏହି ସିରିଜ୍ ସେମାନଙ୍କ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ଶେଷ ODI ସିରିଜ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ।
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ପରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି ODI ରୁ ଅବସର ନେବେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି! ବିସିସିଆଇ ସୂତ୍ରକୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯଦି ରୋହିତ ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ପରେ ଖେଳିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫିରେ ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଯାହା ଡିସେମ୍ବର ଶେଷ ସପ୍ତାହରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଉଭୟ ଖେଳାଳି ରଣଜୀ ଟ୍ରଫିର ଅବଶିଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ, କାରଣ ଟେଷ୍ଟରେ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ, ବିସିସିଆଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା ଯେ କୌଣସି ଦୃଢ଼ କାରଣ ବିନା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ନଖେଳିବା ଖେଳାଳିମାନେ ଘରୋଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ମିସ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ।
ODI ବିଶ୍ୱକପ୍
ଦୁଇ ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟକୁ ବହୁତ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଧାଡି ଲମ୍ବା ଏବଂ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଦଳ ପରିଚାଳନା 2027 ବିଶ୍ୱକପକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି।
ରୋହିତଙ୍କ ODI କ୍ୟାରିୟର
ମ୍ୟାଚ୍- ୨୭୩
ରନ୍- ୧୧୧୬୮
ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍କୋର- ୨୬୪
ଶତକ- ୩୨
ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ- ୫୮
ଛକା- ୩୪୪
ଚୌକ- ୧୦୪୫
ଉଇକେଟ୍- ୯
ବିରାଟଙ୍କ ODI କ୍ୟାରିୟର
ମ୍ୟାଚ୍- ୩୦୨
ରନ୍- ୧୪୧୮୧
ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍କୋର- ୧୮୩
ଶତକ- ୫୧
ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ- ୭୪
ଛକା- ୧୫୨
ଚୌକ- ୧୩୨୫
ଉଇକେଟ୍- ୫
ଯଦି ରୋହିତ ଶର୍ମା ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ତାଙ୍କର ODI କ୍ୟାରିୟର ଶେଷ କରିପାରିବେ। ଉଭୟେ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଟି-୨୦ରେ ମଧ୍ୟ ଏକାଠି ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ଉଭୟ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଫାଇନାଲରେ ଖେଳିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଭାରତ ଜିତିଥିଲା।
ବୟସ ପାର୍ଥକ୍ୟ
୨୦୨୭ ଆଇସିସି ଏକଦିବସୀୟ କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ନଭେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ନାମିବିଆ ଏବଂ ଜିମ୍ବାୱେରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ବିରାଟ ୫ ନଭେମ୍ବରରେ ୩୭ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବେ। ୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସୁଦ୍ଧା ସେ ୩୯ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପହଞ୍ଚିବେ।
ରୋହିତ ଶର୍ମା ୩୦ ଏପ୍ରିଲରେ ତାଙ୍କର ୩୮ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିଥିଲେ, ୨୦୨୭ ସୁଦ୍ଧା ସେ ୪୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ହେବେ।