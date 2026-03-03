ରୋହିତ-ବିରାଟଙ୍କ ପ୍ଲାନ୍-୨୦୨୭… ଏହି ଦିନ କରିବେ କମବ୍ୟାକ୍, ଖେଳିବେ ୧୨ଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍

ରୋହିତ-ବିରାଟଙ୍କ ପାଖରେ ଆହୁରି ୧୨ଟି ସୁଯୋଗ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ୨୦୨୬ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରେ, ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଧ୍ୟାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ୫୦ ଓଭର ଫର୍ମାଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବ। ଭାରତର ଦୁଇ ବଡ଼ ତାରକା ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି, ଟି୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେଇସାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ୨୦୨୭ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଉପରେ ନଜର ରଖି ଦିନିକିଆ ଫର୍ମାଟରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି।

୨୦୨୬ ଆଇପିଏଲ୍ ପରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଯାହା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଆଗାମୀ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେବ।

ରୋହିତ-ବିରାଟଙ୍କ ଯୋଜନା-୨୦୨୭:

ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଗୋଟିଏ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ ତିନୋଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ସାମିଲ ହେବ। ଏହି ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ ରୋହିତ ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜର୍ସି ପିନ୍ଧି ଫେରିବେ।

ଏହି ସିରିଜ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, କାରଣ ଏହା ୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ। ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଜୁନ୍ ୧୪ ତାରିଖରେ ଧର୍ମଶାଳାରେ ଖେଳାଯିବ।

ତା’ପରେ ଦୁଇ ଦଳ ଜୁନ୍ ୧୭ ତାରିଖରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଏବଂ ଜୁନ୍ ୨୦ ତାରିଖରେ ଚେନ୍ନାଇରେ ପରସ୍ପରକୁ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ଏହା ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ମଧ୍ୟ ହେବ।

ରୋହିତ-ବିରାଟଙ୍କ ପାଖରେ ଆହୁରି ୧୨ଟି ସୁଯୋଗ:

ଏହି ସିରିଜ ପରେ, ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି ୨୦୨୬ ରେ ମୋଟ ୧୨ ଟି ODI ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜୁଲାଇରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ କରିବ, ଯେଉଁଠାରେ ତିନୋଟି ODI ଖେଳାଯିବ।

ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ୧୪ ରୁ ୧୯ ଜୁଲାଇ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତା’ପରେ ୨୦୨୬ ଅକ୍ଟୋବରରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ଘରୋଇ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ତିନୋଟି ODI ଖେଳାଯିବ।

ଏହି ସମୟରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅକ୍ଟୋବର-ନଭେମ୍ବରରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ କରିବ, ଯେଉଁଥିରେ ତିନୋଟି ଦିନିକିଆ ଖେଳିବ। ତା’ପରେ ବର୍ଷ ଶେଷରେ, ଭାରତୀୟ ଦଳ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ଘରୋଇ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବ ଯେଉଁଥିରେ ତିନୋଟି ଦିନିକିଆ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେବ।

ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ୧୫ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ। BCCI ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ କହିନାହିଁ ଯେ ଏହି ଦୁଇ ଖେଳାଳି ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପରେ ଖେଳିବେ କି ନାହିଁ। ଏହା ଏହି ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଫିଟନେସ୍ ଏବଂ ଫର୍ମ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ।

