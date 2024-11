ଖେଳିବେନି ରୋହିତ, କୋହଲି ହେବେ Captain! ଟେଷ୍ଟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦେଖିବ ‘ବିରାଟ’ ରୂପ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନଭେମ୍ବର ୨୨ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଭାରତ-ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବର୍ଡର ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫି । ଉଭୟ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ୫ଟି ମ୍ୟାଚ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଖେଳାଯିବ । କିନ୍ତୁ ଏହାପୂର୍ବରୁ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହୋଇଛି ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ । ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ ପୂର୍ବରୁ ବଦଳି ଯାଇଛନ୍ତି ଭାରତର ଅଧିନାୟକ । କିଙ୍ଗ କୋହଲିଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ । ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ରୋହିତ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଟ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି । ଏ ନେଇ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଏକ ମିଡିଆ ଚାନେଲ କରିଥିବା ପୋଷ୍ଟକୁ ନେଇ ଏବେ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।

ବର୍ଡର ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ଉଭୟ ଦଳ ନିଜ ନିଜ ସ୍କ୍ୱାଡ ଘୋଷଣା କରି ସାରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଭାରତ-ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ହାଇ-ଭୋଲଟେଜ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ପୋଷ୍ଟକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଚର୍ଚ୍ଚା । ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ମିଡିଆ ଚାନେଲ ଫକ୍ସ କ୍ରିକେଟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଅରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି । ଏହି ପୋଷ୍ଟରରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଅଧିନାୟକ ପ୍ୟାଟ କମିନ୍ସଙ୍କ ସହ ରହିଛି ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଫଟୋ । ଭାରତର ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଥିବା ବେଳେ ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ସେ ବିରାଟଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେବା ସବୁଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି । ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଏଭଳି ଏକ ପୋଷ୍ଟର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ରୋହିତଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଟଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖି ଫ୍ୟାନ୍ସ ପୁଣିଥରେ କୋହଲିଙ୍କ ‘କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍’ ରୂପରେ ଫେରିବେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେଣି ।

Poster of Border-Gavaskar Trophy shown during #AUSvPAK match.

Is Virat Kohli the captain of Indian cricket team? No respect to Rohit Sharma at all.#BGT2024 pic.twitter.com/t2iq42hQHl

— Silly (@darfedar) November 10, 2024