ରଜନୀକାନ୍ତ, କମଲ ହାସନଙ୍କ ସହ କରିଥିଲେ ରୋମାନ୍ସ, ଟପ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀରୁ ହୋଇଗଲେ ଦେହଜୀବି, ଏଡସ୍ ନେଲା…

ହଠାତ୍ ତାର ହୋଇ ଚମକିଲେ, ଆଉ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ହଜିଗଲେ।

By Rojalin Mishra

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ସିଲଭର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଯେତେ ମିଠା ସେତେ ଖଟା। ଏହା ପଛରେ ଥିବା ସତ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଗଭୀର। ଏଠାରେ ତାରାମାନେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆକାଶକୁ ଛୁଇଁଥାନ୍ତି ଏବଂ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅନ୍ଧାରରେ ହଜିଯାଆନ୍ତି।

ଜଣେ ଟପ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ଥିଲା କିଛି ଏମିତି। ହଠାତ୍ ତାର ହୋଇ ଚମକିଲେ, ଆଉ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ହଜିଗଲେ।

ତାଙ୍କର ଚମକୁଥିବା କ୍ୟାରିଅର ଏପରି ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଯେ ସେ କେବଳ ଟଙ୍କା ହରାଇଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଏବଂ କ୍ୟାରିଅର ମଧ୍ୟ ହରାଇଲେ।

ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ନିଶା ନୁର, ଯିଏ ରଜନୀକାନ୍ତ ଏବଂ କମଲ ହାସନଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତାରକାଙ୍କ ସହ କାମ କରି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଥିଲେ।

ଏବଂ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଜଣାଶୁଣା ଚମକଦାର ନାମ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଏପରି ମୋଡ଼ ନେଇଥିଲା ଯେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନ୍ଧକାରରେ ହଜିଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶେଷ ସମୟ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଥିଲା।

ନିଶା ନୁରଙ୍କ ଜନ୍ମ ସେହି ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ସିନେମା ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତା ଛୁଇଁଥିଲା।

ସେ ୧୯୮୦ ମସିହାରେ ତାମିଲ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ‘ମଙ୍ଗଳା ନାୟାଗୀ’ ସହିତ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।

ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତେଲୁଗୁ, ମାଲାୟଲମ ଏବଂ କନ୍ନଡ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅଭିନୟ ଦକ୍ଷତା ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ସୁପରଷ୍ଟାରଙ୍କ ସହ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲା।

‘ଟିକ୍ ଟିକ୍ ଟିକ୍‌’ରେ କମଲ ହାସନଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଯୋଡ଼ି ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଥିଲା।

ଯେତେବେଳେ ‘ଶ୍ରୀ ରାଘବେନ୍ଦ୍ର’ରେ ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର କାମ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲା।

ସେ ‘ଆଭାଲ ସୁମଙ୍ଗଳିଥାନ’, ‘ଦେବସୁରାମ’ ଏବଂ ‘କଲ୍ୟାଣ ଅଗାଥିଗଲ’ ଭଳି ଫିଲ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ।

ସେହି ଯୁଗରେ, ନିଶା ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଥିଲେ ଯିଏ କେବଳ ପରଦାରେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ଏକ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଜୀବନ୍ତ କରିଦେଉଥିଲେ।

ନିଶା ନୁରଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ଉପରେ ଗ୍ରହଣ

ଏହି ଯାତ୍ରାର ମଧ୍ୟ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଛାୟା ଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ, ତାଙ୍କୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କାମ କମ୍ ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେତେବେଳେ, ନା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଥିଲା ନା କୌଣସି ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ।

ଯେଉଁଠାରେ କଳାକାରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମତ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ।

ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦୁନିଆରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହ୍ରାସ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ କାମ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡିଲା। ଆର୍ôଥକ ସଙ୍କଟ ତାଙ୍କୁ ଘେରି ରହିଥିଲା।

ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ନିଷ୍ଠୁର ମୋଡ଼ ଆସିଲା। କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ଏହି ପ୍ରଯୋଜକ ତାଙ୍କୁ ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ଧାର ଦୁନିଆକୁ ଠେଲି ଦେଇଥିଲେ।

ଏହି ଘଟଣା ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରକୁ ଶେଷ କରିଦେଇନଥିଲା, ବରଂ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଘାତ ଦେଇଥିଲା। ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଥରେ ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲା, ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଡାଇ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲା।

ନିଶା ନୁରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କିପରି ହେଲା

ସମୟ ସହିତ, ନିଶା ନୁର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜ୍ଞାତ ହୋଇଗଲେ। ତା’ପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପରେ, ତାଙ୍କୁ ଏକ ଦରଗା ବାହାରେ ରାସ୍ତାରେ ଅଚେତ, ଅସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।

ତାଙ୍କ ଶରୀର କେବଳ ଏକ କଙ୍କାଳରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁ ନଥିଲେ ଯେ ସେ ଥରେ ଦକ୍ଷିଣର ଜଣେ ଗ୍ଲାମରସ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଥିଲେ।

ପରେ, ତାଙ୍କୁ ଏଚଆଇଭି ପଜିଟିଭ୍ ମିଳିଲା। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥାର ଖବର ଏକ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ, ମୁସଲିମ୍ ମୁନେତ୍ର କାଝାଗମରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା।

ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ବହୁତ ଡେରି ହୋଇଯାଇଥିଲା।

୨୦୦୭ ମସିହାରେ, ନିଶା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଦୁନିଆକୁ ବିଦାୟ ଦେଇଥିଲେ।

