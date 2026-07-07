Cristiano Ronaldo : ବିଶ୍ୱକପରୁ ପୁର୍ତ୍ତଗାଲ ବାଦ ପଡ଼ିବା ପରେ ରୋନାଲଡୋଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବା ନେଇ କଣ କହିଲେ?
ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ରୁ ପୁର୍ତ୍ତଗାଲ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବା ପରେ କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲଡୋ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଏବେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବା ପାଇଁ କୌଣସି ତରବରିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ନାହିଁ।
Cristiano Ronaldo: ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍-୧୬ରେ ସ୍ପେନ୍ ବିପକ୍ଷରେ ପରାଜୟ ସହ ପୁର୍ତ୍ତଗାଲର ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏହି ପରାଜୟ କୋଟି କୋଟି ଫୁଟବଲ୍ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲଡୋଙ୍କୁ ନେଇ ହେଉଛି। ୪୧ ବର୍ଷୀୟ ଏହି ଷ୍ଟାର୍ ଫୁଟବଲର ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିସାରିଥିଲେ ଯେ ଏହା ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ଶେଷ ବିଶ୍ୱକପ୍ ହେବ। ତେବେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବା ପରେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଏବେ ଫୁଟବଲ୍ରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତରବରିଆ ଭାବେ କୌଣସି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ ନାହିଁ।
ସ୍ପେନ୍ଠାରୁ ହାରିବା ପରେ ରୋନାଲଡୋ ଭାବୁକ ଦେଖାଯାଇଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ବିଶ୍ୱକପ୍ରୁ ଏଭଳି ଭାବେ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବା ଦୁଃଖଦାୟକ। ମୁଁ ନିଜର ସବୁକିଛି ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ମୋ ପକ୍ଷରୁ ସେସବୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଏବଂ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଯେ ମୁଁ କୌଣସି କମି ଛାଡ଼ିନାହିଁ। ହଁ, ଏହା ମୋର ଶେଷ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଏବଂ ନିଜ ପରିବାର ସହ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ମୁଁ କୌଣସି ବି ତରବରିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବି ନାହିଁ।’ ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ‘ମୁଁ କେବେବି ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଏ ନାହିଁ।’
‘ମୋ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁର୍ତ୍ତଗାଲ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି ଖେତାବ ଜିତିନଥିଲା’
ନିଜର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟରକୁ ମନେ ପକାଇ ରୋନାଲଡୋ ପୁର୍ତ୍ତଗାଲ ପାଇଁ ହାସଲ କରିଥିବା ସଫଳତା ଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ମୁଁ ପୁର୍ତ୍ତଗାଲ ପାଇଁ ତିନୋଟି ବଡ଼ ଖେତାବ ଜିତିଛି। କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲଡୋଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ପୁର୍ତ୍ତଗାଲ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି ଖେତାବ ଜିତିନଥିଲା। ଜାତୀୟ ଦଳର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖେତାବ ହେଉଛି ୨୦୧୬ର ୟୁରୋପୀୟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଏବଂ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ତାହା ମୋ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ଭଳି ହିଁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା।’ ରୋନାଲଡୋଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ପୁର୍ତ୍ତଗାଲ ୨୦୧୬ରେ ୟୁରୋପୀୟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଜିତିଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦଳ ୨୦୧୯ ଏବଂ ୨୦୨୫ରେ ୟୁଇଏଫଏ (UEFA) ନେସନ୍ସ ଲିଗ୍ର ଖେତାବ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନାଁରେ କରିଥିଲା। ତେବେ, ୟୁରୋ କପ୍କୁ ନେଇ ଦେଇଥିବା ବୟାନରୁ ଏଭଳି ସଙ୍କେତ ମିଳୁଛି ଯେ ସେ ୨୦୨୮ରେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଏବଂ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଅଫ୍ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଆତିଥେୟତାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ୟୁରୋ କପ୍ରେ ଖେଳିପାରନ୍ତି।
ରବର୍ଟୋ ମାର୍ଟିନେଜ୍ଙ୍କ ଜମକର ପ୍ରଶଂସା କଲେ
ବିଶ୍ୱକପ୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ପୁର୍ତ୍ତଗାଲର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ରବର୍ଟୋ ମାର୍ଟିନେଜ୍ ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ରୋନାଲଡୋ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରି କହିଛନ୍ତି, ‘ମୋତେ ତାଙ୍କ ସହ କାମ କରି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସେ ଜଣେ ଚମତ୍କାର କୋଚ୍ ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ। ସେ ପୁର୍ତ୍ତଗାଲ ପାଇଁ ଯାହା କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ହେବା ଉଚିତ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଶୁଭକାମନା ଦେଉଛି।’
‘ପରାଜୟ କଷ୍ଟ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ହେବ’
ରୋନାଲଡୋ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବା ସବୁବେଳେ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଦଳକୁ ଏଥିରୁ ବାହାରିବାକୁ ହେବ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘କୌଣସି ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବା ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଥିଲା ଏବଂ ଆମ ଦଳ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲା। ମୋ ନଜରରେ ଆମେ ଭଲ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛୁ। ମ୍ୟାଚ୍ ଯେକୌଣସି ଆଡ଼କୁ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଫୁଟବଲ୍ ଏମିତି ଏକ ଖେଳ। ଏବେ ଆମକୁ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ହେବ।’
Cristiano Ronaldo:
🗣️ "I've won three titles with Portugal. Before Cristiano, Portugal hadn't won anything.
The biggest title I won with the National Team was Euro 2016. FOR ME, IT HAS THE SAME DIMENSION AS A WORLD CUP." 😳🇵🇹 pic.twitter.com/kqDd3Oo5Qf
— World Cup HQ (@WorldCup26HQ) July 6, 2026
ବିଶ୍ୱକପ୍ର ସ୍ୱପ୍ନ ଅଧୁରା ରହିଗଲା
କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲଡୋଙ୍କ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଏହି ପରାଜୟ ସହ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅଧୁରା ରହିଗଲା। ତେବେ ସେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ଅନେକ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁର୍ତ୍ତଗାଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବଡ଼ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖେତାବ ଜିତାଇବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ନଜର ଏହି କଥା ଉପରେ ରହିବ ଯେ, ସେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫୁଟବଲରେ ଆଗକୁ ଖେଳିବା ଜାରି ରଖୁଛନ୍ତି ନା କିଛି ସମୟ ପରେ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି।