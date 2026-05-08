ସ୍ୱାମୀଙ୍କଠାରୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ପରେ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଥିଲେ; ହେଲେ…

ଟେଲିଭିଜନ ଦୁନିଆରେ ଋୂପା ଗାଙ୍ଗୁଲି ଥିଲେ ସବୁଠାରୁ ବ୍ୟସ୍ତ ଓ ଦାମୀ କଳାକାର। ସେ ବଙ୍ଗଳା ଓ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ଅନେକ ଧାରାବାହିକରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି

By Manoranjan Sial

କୋଲକାତା: ମହାଭାରତ ଧାରାବାହିକରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଚରିତ୍ରରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ କିଣିପାରିଥିବା ରୂପା ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ବାସ୍ତ ଜୀବନ ଥିଲା ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ। ରିଲ ଦୁନିଆ ପରି ନଥିଲା ରିଏଲ ଦୁନିଆ। ମାନସିକ ଅବସାଦରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ୩ ଥର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ।

ପତ୍ରିକାରେ ବାହାରିଥିବା ଖବର ଅନୁସାରେ ରୂପା ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲା। ସେ ୧୯୯୨ ମସିହାରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଧ୍ରୁବ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କ ଔରଷରୁ ୧୯୯୭ ମସିହାରେ ପୁଅଟିଏ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ୨୦୦୭ ମସିହାରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କଠାରୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ହୋଇଯାଇଥିଲା।

ରୂପାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶଙ୍ଗ ଜୀବନ ବିତାଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କଠାରୁ ୧୩ ବର୍ଷ ସାନ ଦିବ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ହେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ସମୟ ତିଷ୍ଠି ପାରିନଥିଲା। ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବ୍ରେକଅପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବ୍ରେକ୍‌ଅପ୍ ପରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ରୂପା ଗାଙ୍ଗୁଲି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଜୀବନରେ ୩ ଥର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲି। ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଇଛି। ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି।

ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ତଲାକ ମାଗିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ, ନଦେବାରୁ…

ବାପା ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର

୯୦ ଦଶକରେ ଟେଲିଭିଜନ ଦୁନିଆରେ ଋୂପା ଗାଙ୍ଗୁଲି ଥିଲେ ସବୁଠାରୁ ବ୍ୟସ୍ତ ଓ ଦାମୀ କଳାକାର। ସେ ବଙ୍ଗଳା ଓ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ଅନେକ ଧାରାବାହିକରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିଆର ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ମହାଭାରତ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ସେ ‘ଦ୍ରୌପଦୀ’ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରି ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଛାପ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଲୋକପ୍ରିୟତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା। ପରେ ସେ କାନୁନ, ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତା, କରମ ଆପନା ଅପନା, କସ୍ତୁରୀ ଆଦି ଧାରାବାହିକରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଏହାଛଡ଼ା ସେ ବହୁ ବେଙ୍ଗଲୀ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ।

୨୦୧୫ ମସିହାରେ ରୂପା ଗାଙ୍ଗୁଲି ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ୨୦୧୬ ମସିହାରେ ସେ ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସେ ହୋଇଥିଲେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଆଉ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପିକୁ କ୍ଷମତାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କରିଥିଲେ ଜୋରଦାର ଉଦ୍ୟମ। ହେଲେ ସେ ଫେଲ ମାରିଥିଲେ।

୨୦୨୬ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ରୂପା ଗାଙ୍ଗୁଲି ସୋନାରପୁର ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀତା କରୁଥିଲେ। ଏଥର ସେ ଟିଏମ୍‌ସିର ଅରୁଣଧତ୍ରୀ ମୈତ୍ରୋଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ରୂପା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ତେବେ ସମୟ କହିବ ରୂପା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ।

