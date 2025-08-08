(video viral) ଭାଇରାଲ ହେବା ନିଶା, ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇ କରୁଥିଲେ ରିଲ୍ସ, ଚାଲାଣ କାଟିଦେଲା ପୋଲିସ
ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ରୁଡକିରୁ ଏକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଫେମସ ହେବା ପାଇଁ ଏବେ ଲୋକଙ୍କୁ ଘାରିଛି ରିଲ୍ସ ନିଶା। ସ୍ଥାନ, କାଳ ପାତ୍ର କିଛି ଆଉ ଦେଖାଦେଖି ନାହିଁ। ରିଲ୍ସ ଏମିତି ବାଇଆ କରିଛି ଯାହା ପାଇଁ ଲୋକ ପାଗଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ରିଲ୍ସ ମାନିଆ।
ଆଜିକାଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରିଲରେ ଫେମସ୍ ହେବାର କ୍ରେଜ୍ ଏତେ ପ୍ରବଳ ଯେ ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଚିନ୍ତା ନକରି କିଛି ବି କରୁଛନ୍ତି।
ଅନେକ ଥର ଲୋକମାନେ ରିଲ୍ ତିଆରି କରିବା ସମୟରେ ନିଜର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ହରାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ରୁଡକିରୁ ଏକ ନୂଆଁ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
ରୁଡକି କୋତୱାଲି ଅଞ୍ଚଳର ସୋଲାନି ପାର୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗଙ୍ଗା ନାଳରେ ଜଣେ ମହିଳା ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଏକ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଭିଡିଓ ସୁଟିଂ କରୁଥିଲେ। ମହିଳାଙ୍କ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମା ହୋଇଥିଲା।
ମାମଲା ଏତେ ବଢିଗଲା ଯେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମହିଳାଙ୍କୁ ହେପାଜତକୁ ନେଇଥିଲା। ପୋଲିସ ମହିଳାଙ୍କୁ ହେପାଜତକୁ ନେଇ ଏକ ଚାଲାଣ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନେ ଗଙ୍ଗା ନାଳରେ ମହିଳାଙ୍କ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ଭିଡିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ।
रुड़की में रील बनाने का जुनून एक अनोखे रंग में नजर आया, जब एक महिला, जिसे लोग “जलपरी” कह रहे हैं, ने गंगनहर में डुबकी लगाकर एक साहसिक रील बनाई। अपने हैरतअंगेज करतबों से उसने नहर किनारे भारी भीड़ जमा कर ली, और देखते ही देखते वहां मेला-सा लग गया।
रील का यह वीडियो सोशल मीडिया पर… pic.twitter.com/L3ImJqjpWV
— bhUpi Panwar (@askbhupi) August 8, 2025
ଯାହା ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଏହି ଘଟଣା ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାର କୁହାଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ମହିଳାଙ୍କୁ ରିଲ୍ ତିଆରି କରିବାରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା।
ମହିଳାଙ୍କ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି କେହି ଜଣେ ପୋଲିସକୁ ଏ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ସୂଚନା ପାଇବା ମାତ୍ରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମହିଳାଙ୍କୁ ହେପାଜତକୁ ନେଇଥିଲା।
ପୋଲିସ ମହିଳାଙ୍କୁ ଚାଲାଣ କାଟି ଏକ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି। ଏସପି ଗ୍ରାମୀଣ ଶେଖର ଚନ୍ଦ୍ର ସୁୟାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମହିଳାଙ୍କ ଚାଲାଣ କଟାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ, ସେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ।
ଏହା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୁହେଁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମହିଳା ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ନାଚିବା ସମୟରେ ରିଲ୍ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ହମିରପୁରରୁ ଏପରି ଏକ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ ଯୁବତୀ ରେଳ ବ୍ରିଜ୍ ଏବଂ ଟ୍ରାକରେ ବର୍ଷାରେ ଏକ ଫିଲ୍ମ ଗୀତରେ ରିଲ୍ ତିଆରି କରୁଥିଲେ।
ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ରିଲ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା, ପୋଲିସ ଏହି ମାମଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏପରି ଖବର ଅନେକ ଥର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।