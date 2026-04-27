ରୋଜ ଭ୍ୟାଲି ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ: ୧.୭୩ ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ମିଳିଲା ୧୨୭ କୋଟି ଟଙ୍କା
କୋଲକାତା: ରୋଜଭ୍ୟାଲି ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ସଂସ୍ଥା ଓଡ଼ିଶା, କୋଲକାତା, ଆସାମ ପରି ରାଜ୍ୟରେ କାୟା ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା। ଆଉ ଗରିବ ଖଟିଖିଆଙ୍କୁ ଲୋଭ ଦେଖାଇ ଠକି ନେଇଥିଲା ୧୭,୫୨୦ ଟଙ୍କା। ସେଥିରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିଛି ମାତ୍ର ୧୨୭ କୋଟି ଟଙ୍କା। ପ୍ରାୟ ୬,୬୬୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିବେଶକଙ୍କୁ ମିଳିନାହିଁ।
କୋଲକାତାରେ ଥିଲା ରୋଜଭ୍ୟାଲି ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ସଂସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ ଅଫିସ। ଏହି ସଂସ୍ଥା ଠକେଇ କରୁଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ମାମଲା ଶେଷରେ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଡିରେକ୍ଟୋରୀ(ଇଡି) ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏଥିସହ ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବା ପାଇଁ ଆସେଟ୍ ଡିସପୋଜାଲ୍ କମିଟି(ଏଡିସି) ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ଇଡି ଓ ଏଡିସି ମିଳିତ ଭାବେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ୨୦୨୬ ଏପ୍ରିଲ ପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ ୧୬ଟି ପର୍ୟ୍ୟାୟରେ ମୋଟ୍ ୧୨୭.୬୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ୧୭୩୩୫୦ ନିବେଶକଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଇଛି।
୨୦୧୪ ମସିହାରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଇଡି ରୋଜଭ୍ୟାଲି ଗ୍ରୁପ୍ର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଖୋଜିବା, ଜବତ କରିବା ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଲଗାତାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲା। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ୧,୫୬୮ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଚଳ ଓ ଅଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରିଛି। ଯାହା ପୀଡିତଙ୍କୁ ଅଧିକ ସହାୟତା ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।
୨୦୨୫ ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ୨୨ ତାରିଖରେ ଏହି ମାମଲାରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଇଡି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସ୍ପେସିଆଲ୍ କୋର୍ଟର ଆଦେଶ ବଳରେ ୫୧୭.୫୪ କୋଟିର ଡିମାଣ୍ଡ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଏଡିସିକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଯାହା ରିଫଣ୍ଡ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତେଜ କରିଛି।
ରିଫଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ଅଧିକ ତେଜ ଓ ପାରଦର୍ଶୀ କରିବା ପାଇଁ ଇଡି ଓ ଏଡିସି ଏଆଇ ଆଧାରିତ ସିଷ୍ଟମ ଲାଗୁ କରିଛି।
୨୦୨୬ ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ ତାରିଖରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଏହାକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛି। ଏହାପରେ ଏଡିସି, ଷ୍ଟକ୍ ହୋଲଡିଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେମେଣ୍ଟ ସାର୍ଭିସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ସହ ମିଶି ରିଫଣ୍ଡ ପୋର୍ଟାଲ୍କୁ ଅପଗ୍ରେଡ କରୁଛି। ଏଥିରେ କେୱାଇସି ଭେରିଫିକେସନ୍ ଓ କ୍ଲେମ୍ ମ୍ୟାଚିଙ୍ଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତେଜ ଓ ଅଧିକ କାର୍ୟ୍ୟକ୍ଷମ ହେଉଛି। ଯାହା ଫଳରେ ଟଙ୍କା ପାଇବାର ସମୟ କମିବାର ଆଶା ରହିଛି।