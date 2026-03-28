ଇଶାନ କିଷାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରଥମେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ SRH; ବର୍ଷିବ ଖାଲି ଛକା ଚଉକା, କିଛି ସମୟ ପରେ IPL 2026 ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ
IPL 2026: ମ୍ୟାଚ୍ କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠି ସିଧା ଦେଖିବେ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଟସ୍ ଜିତିଲା ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ କରିବ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ୨୦୨୬ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ୨୮ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଖେଳାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଏବଂ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହେବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଏମ୍. ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ଆରମ୍ଭ ଆଶା କରିପାରିବେ।
ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ନିୟମିତ ଅଧିନାୟକ ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ ଆଘାତ କାରଣରୁ ପ୍ରଥମ କିଛି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିପାରିବେ ନାହିଁ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଇଶାନ କିଶାନଙ୍କୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଦଳର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ରଜତ ପାଟିଦାର ଆରସିବିର ଅଧିନାୟକ। BCCI IPL ୨୦୨୬ ପାଇଁ ଉଦଘାଟନୀ ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ ନକରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। BCCI ସଚିବ ଦେବଜିତ ସାଇକିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କୌଣସି ଉଦଘାଟନୀ ଉତ୍ସବ ହେବ ନାହିଁ। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ ଚାରି ତାରିଖରେ ଘଟିଥିବା ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।
ଏହି ସିଜିନରେ RCB ନିଜର ଟାଇଟଲ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବ। ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ସହ ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ରଜତ ପାଟିଦାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦଳର ବ୍ୟାଟିଂ ଲାଇନ-ଅପ୍ ଦୃଢ଼ ଦେଖାଯାଉଛି। ଘରୋଇ ମାଟିରେ ଖେଳିବା ଦଳକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ଦେବ, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ପ୍ରଶଂସକ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
SRH ଏକ ନୂତନ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ: ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏହି ସିଜନରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଏକ ନୂତନ ଦଳକୁ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ନିୟମିତ ଅଧିନାୟକ ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିବାରୁ ଇଶାନ କିଶାନ ଏହି ସିଜନରେ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ହେବେ। ଗତ ସିଜନ ଦଳ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଅନୁକୂଳ ନଥିଲା, ତେଣୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏଥର ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ମ୍ୟାଚ୍ କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠି ସିଧା ଦେଖିବେ: IPL ୨୦୨୬ ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଶନିବାର,ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୩୦ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମ୍ୟାଚ୍ ଷ୍ଟାର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ନେଟୱାର୍କରେ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ। ପ୍ରଶଂସକମାନେ Jio Hotstar ଆପ୍ ଏବଂ ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋବାଇଲ୍ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଦେଖିପାରିବେ।