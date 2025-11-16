ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାମରେ ୨ଟା ବଳାତ୍କାର ମାମଲା; ଏହାପରେ ବି RCB କଲା ରିଟେନ୍ , ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହଇଚଇ ଆରମ୍ଭ
RCB Retained Players List 2026:ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ମଧ୍ୟ IPL ୨୦୨୬ ପାଇଁ ତାର ରିଟେନସନ୍ ତାଲିକାରେ ୟଶ ଦୟାଲଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିଛି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ପାଇଁ ୟଶ ଦୟାଲଙ୍କୁ ତାର ରିଟେନସନ୍ ତାଲିକା (RCB ରିଟେଣ୍ଡ ପ୍ଲେୟାର୍ସ ଲିଷ୍ଟ)ରେ ସାମିଲ କରିଛି।
RCBର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଛି, କାରଣ ୟଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟି ଗୁରୁତର ଅପରାଧିକ ଅଭିଯୋଗର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ POCSO ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଗତ ବର୍ଷ, RCB ୟଶ ଦୟାଲଙ୍କୁ ୫ କୋଟିରେ ରିଟେନ କରିଥିଲା।
ୟଶ ଦୟାଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗାଜିଆବାଦ ଏବଂ ଜୟପୁରରେ ଦୁଇଟି ପୃଥକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି, ଯାହା ଉଭୟ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ସହିତ ଜଡିତ। RCB ତାଙ୍କୁ ରଖିବା ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜର ମନୋଭାବ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲୋକମାନେ ଏହି ରିଟେନସନକୁ ନେଇ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। କେତେକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୟଶଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କୁ ରିଟେନ କରି, RCB ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ ସମାଜକୁ ଏକ ନକାରାତ୍ମକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି।
ୟଶ ଦୟାଲଙ୍କ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ RCB ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ କୌଣସି ପୃଥକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିନାହିଁ। ୟଶ ଦୟାଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଦଳ ବିସିସିଆଇ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛି କି ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହିଁ। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ୟଶ ଦୟାଲ IPL ୨୦୨୫ ଫାଇନାଲ ପରଠାରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିନାହାଁନ୍ତି।
ନିଲମ୍ବନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି: ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ, ଦାୟର ହୋଇଥିବା ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ଗମ୍ଭୀରତା ଯୋଗୁଁ, ୟୁପି ଟି୨୦ ଲିଗର ଆୟୋଜକମାନେ ଯଶ ଦୟାଲଙ୍କୁ ଲିଗରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାରୁ ବାରଣ କରିଥିଲେ।
ତାଙ୍କର ଗୋରଖପୁର ଲାୟନ୍ସ ପାଇଁ ଖେଳିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରୋଇ ସିଜିନରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ନାହାଁନ୍ତି। ଏହି ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ କ୍ରିକେଟ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବିପଦରେ ପକାଇଛି।