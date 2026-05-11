ଶେଷ ଓଭରରେ ଜିତିଲା ବାଙ୍ଗାଲୁରୁ; ଚମତ୍କାର କଲେ କୄନାଲ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାରଙ୍କ ବୋଲିଂ ଆଗରେ ଫିକା ପଡ଼ିଥିଲେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ପ୍ଲେୟାର
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚମତ୍କାର କଲେ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର ଓ ଅଲ୍ରାଉଣ୍ଡର କୄନାଲ ପାଣ୍ଡ୍ୟା । ଉଭୟଙ୍କ ଦମ୍ଦାର ପରଫରମାନ୍ସ ପାଇଁ ରବିବାର ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବାଙ୍ଗାଲୁରୁ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି । ଆଉ ମୁୂମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସକୁ ପ୍ଲେ ଅଫ୍ରୁ ବିଦାୟ ନେଇଛି । ଏହା ପୂର୍ବର ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟ ପ୍ଲେ ଅଫ୍ରୁ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲା ।
ରବିବାର ସନ୍ଧାରେ ଋାୟପୁରରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଓ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବାଙ୍ଗାଲୁରୁ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ । ଟସ୍ ଜିତି ମୁମ୍ବାଇକୁ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା ବାଙ୍ଗାଲୁରୁ । ମୁମ୍ବାଇକୁ ପ୍ରଥମ ଝଟକା ଦେଇଥିଲେ ବାଙ୍ଗାଲୁରୁର ସ୍ପେଶ୍ ବୋଲର ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର । ସେ ରାୟନ ରିକେଲ୍ଟନଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ । ତାପରେ ଓପନର ହିଟ୍ମ୍ୟାନ୍ ରୋହିତ ଶର୍ମା ମାତ୍ର ୨୨ ରନ୍ କରି ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର ଆଉଟ କରିଥିଲେ ।
କହିବାକୁ ଗଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାରଙ୍କ ବୋଲିଂ ଆଗରେ ଫିକା ପଡ଼ିଥିଲେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ପ୍ଲେୟାର । ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ । ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର ୪ଟି ୱିକେଟ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ । ଯାହାଫଳରେ ୨୦ ଓଭରରେ ୧୬୬ ରନ କରି ପାରିଥିଲା ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଟିମ ।
୧୬୭ ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା ବାଙ୍ଗାଲୁରୁ । ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ ବାଙ୍ଗାଲୁରୁ ଝଟକା ଦେଇଥିଲା ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ ଦେଇଥିଲା । ବିରାଟ କୋହଲି ଖାତା ଖୋଲି ନପାରି ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ । ତାପରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଦେବଦତ୍ତ ପଡିକ୍କଲ, ଅଧିନାୟକ ରଜତ ପଟିଦାର ମୁମ୍ବାଇ ଆଗରେ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ । ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ସମୟ କ୍ରିଜରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରିନଥିଲେ ।
ଦେବଦତ୍ତ ୧୨ ଓ ରଜତ ୮ ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ । ତାପରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର କୄନାଲ ପାଣ୍ଡ୍ୟା । ସେ ଓ ଜିତେଶ ଶର୍ମା ମିଶି ଧୂଆଁଧାର ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ । ପରେ ଜିତେଶ ମଧ୍ୟ ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଥିଲା ବାଙ୍ଗାଲୁରୁ ।
ବାଙ୍ଗାଲୁରୁ ପାଇଁ ସଙ୍କଟ ମୋଚକ ହୋଇଥିଲେ କ୍ରୁନାଲ ।
ଗୋଟିଏ ପାଶ୍ୱର୍ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଧୌର୍ଯ୍ୟର ସହ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ । ଶେଷ ବଲରେ ବାଙ୍ଗାଲୁରୁ ଜିତିଥିଲା । କ୍ରୁନାଲ ଖେଳିଥିବା ୪୬ ବଲନରେ ୭୩ ରନ କରିଥିଲେ । ଯେଉଁଥିରେ ୫ ଛକା ଓ ୪ଟି ଚୌକା ରହିଛି । ପରାଜୟ ପରେ ମୁମ୍ବାଇ ପ୍ଲେ ଅପ୍ରୁ ବିଦାୟ ନେଇଛି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ ରବିବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବିଦା ହୋଇଥିଲା । କହିବାକୁ ଗଲେ ଦୁଇ ଟିମ୍ ଏବେ ବାହା ହୋଇଛନ୍ତି ।