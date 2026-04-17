ମ୍ୟାଚ ମଝିରେ ଫୋନ ଚଲେଇବା ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା, RR ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ମିଳିଲା ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ, ଜାଣନ୍ତୁ ବୈଭବଙ୍କ ସ୍ଥିତି
IPL 2026: ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ମ୍ୟାନେଜର ରୋମି ଭିଣ୍ଡରଙ୍କୁ IPL ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଡଗ୍ ଆଉଟରେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ଉକ୍ତ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ରୋମି ଭିଣ୍ଡରଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଜରିମାନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏପରି ଆଚରଣ ପୁନରାବୃତ୍ତି ନକରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି।
ଅନ୍ୟପଟେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବସିଥିବା ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ଖେଳାଳି ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏହି ମାମଲାରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବରୁ ଅଳ୍ପକେ ରକ୍ଷା ପାଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇନାହିଁ। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ରୋମି ଭିଣ୍ଡରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଖବର ଅଛି, ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ୟୁନିଟ୍ ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ନୀତିର କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଇଛି।
ରୋମି ଭିଣ୍ଡର ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିଲେ
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଏପ୍ରିଲ ୧୦ ତାରିଖରେ ଗୌହାଟୀରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଏବଂ ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ, ରୋମି ଭିଣ୍ଡରଙ୍କୁ ଦଳ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ସେ ଡଗ୍ ଆଉଟରେ ବସି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ।
ଦଳର ପରିଚାଳକମାନଙ୍କୁ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମକୁ ଫୋନ୍ ନେଇ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିବାବେଳେ, ଡଗ୍ ଆଉଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରିବା କଡ଼ା ନିଷେଧ। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲଂଘନ ହିଁ ରୋମି ଭିଣ୍ଡରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବାର କାରଣ ଥିଲା।
ରୋମି ଭିଣ୍ଡର କାହିଁକି ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ?
ଯେତେବେଳେ ରୋମି ଭିଣ୍ଡରଙ୍କ ଡଗ୍ ଆଉଟରେ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ, ସେ ଏଥିପାଇଁ ବିସିସିଆଇରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ ପାଇଥିଲେ। ଏହି ଛାଡ଼ର କାରଣ ଥିଲା ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା।
ପ୍ରକୃତରେ ଆଇପିଏଲ୍ ସିଜିନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଭିଣ୍ଡର ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ଗୁରୁତର ଫୁସଫୁସ ରୋଗ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରିବା ସହ ଆଇସିୟୁରେ ବହୁତ ସମୟ ବିତାଇଥିଲେ। ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିନ୍ତା ଯୋଗୁଁ, ସେ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ ଭିଣ୍ଡରଙ୍କ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାରକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନିୟମାବଳୀର ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି।