Railway Jobs: ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ରେଲୱେରେ ବମ୍ପର ନିଯୁକ୍ତି, 8 ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପଦ ଖାଲି, ଦ୍ୱାଦଶରୁ ସ୍ନାତକ କରିପାରିବେ ଆବେଦନ

ରେଳବାଇ ନିଯୁକ୍ତି ବୋର୍ଡ (RRB) NTPC ନିଯୁକ୍ତି 2025-26 ପାଇଁ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏହି ବର୍ଷ, ମୋଟ 8,875 ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। ଜାଣନ୍ତୁ ଆବେଦନ ତାରିଖ କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ।

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରେଳବାଇ ନିଯୁକ୍ତି ବୋର୍ଡ (RRB) NTPC ନିଯୁକ୍ତି 2025-26 ପାଇଁ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏହି ବର୍ଷ, ମୋଟ 8,875 ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। ଏହି ପଦବୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର, ଗୁଡ୍ସ ଗାର୍ଡ, କମର୍ଶିଆଲ କ୍ଲର୍କ, ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ କ୍ଲର୍କ, ଜୁନିଅର ଟାଇପିଷ୍ଟ, ଟ୍ରେନ୍ସ କ୍ଲର୍କ, ସିନିୟର କ୍ଲର୍କ କମ୍ ଟାଇପିଷ୍ଟ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ଅନେକ ପଦବୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନରେ ସ୍ନାତକଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ 5,817 ପଦବୀ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ 3,058 ପଦବୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅକ୍ଟୋବର ଏବଂ ନଭେମ୍ବର 2025 ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କଠାରୁ ସ୍ନାତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆଞ୍ଚଳିକ RRBର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।

ଅଣ୍ଡର ଗ୍ରାଜୁଏସନ ପଦବୀ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ 18 ବର୍ଷ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ 30 ବର୍ଷ। ଗ୍ରାଜୁଏସନ ଲେବଲ ପଦବୀ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ 33 ବର୍ଷ। ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ SC, ST, OBC, PwD ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ସୈନିକଙ୍କ ଭଳି ସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗ ପାଇଁ ବୟସ ଛାଡ଼ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।

ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ (7ମ CPC) ଅନୁଯାୟୀ ଦରମା ପାଇବେ। RRB NTPC ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବହୁ-ସ୍ତରୀୟ ହେବ। ପ୍ରଥମେ, ଏକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଧାରିତ ପରୀକ୍ଷା (CBT-1 ଏବଂ CBT-2) ହେବ। ଏହା ପରେ ପଦ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଏକ ସ୍କିଲ ଟେଷ୍ଟି, ଟାଇପିଂ ଟେଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଏପ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ। ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ଏକ ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଟନେସ ଟେଷ୍ଟ ହେବ।

