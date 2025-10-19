RRB RPF କନେଷ୍ଟବଳ ନିଯୁକ୍ତି 2025: ଏହି ତାରିଖରେ PET ଏବଂ PMT ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ, ସେଡ୍ୟୁଲ ଜାରି
RRB RPF 2025କନେଷ୍ଟବଳ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଏହି ତାରିଖରେ PET ଏବଂ PMT ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବ । ତରିଖ ଘୋଷଣା ସହ ଜାରି ହେଲା ସେଡ୍ୟୁଲ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରେଳୱେ ନିଯୁକ୍ତି ବୋର୍ଡ RRB RPF କନେଷ୍ଟବଳ 2025 ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଶାରୀରିକ ଦକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷା (PET), ଶାରୀରିକ ମାପ ପରୀକ୍ଷା (PMT), ଏବଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ (DV) ପାଇଁ ଆପାତକାଳୀନ ସମୟସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟରେ ଏକ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ RRBର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟରେ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଦେଖିପାରିବେ।
ୱେବସାଇଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ PET, PMT ଏବଂ DV 13 ନଭେମ୍ବର, 2025 ରୁ 6 ଡିସେମ୍ବର, 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
କଲ୍ ଲେଟର କେବେ ଜାରି କରାଯିବ?
ବୋର୍ଡ କହିଛି ଯେ ସମସ୍ତ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଇ-କଲ୍ ଚିଠିଗୁଡ଼ିକ PET/PMT/DVର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାରିଖର ଅତି କମରେ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ RRBର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଇ-କଲ୍ ଚିଠିଗୁଡ଼ିକ PET/PMT/DVର ତାରିଖ, ସମୟ ଏବଂ ସ୍ଥାନ ସୂଚାଇବ। ବୋର୍ଡ କହିଛି ଯେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଇ-କଲ୍ ଚିଠିରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ ଭଲଭାବେ ପଢିବା ଏବଂ ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କେବେ ହେବ?
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, PET/PMT ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ PET/PMT ସହିତ ସମାନ ଦିନରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ତେଣୁ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଦାଖଲ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ସେଟ୍ ସ୍ୱ-ପ୍ରମାଣିତ ଫଟୋକପି ସହିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ମୂଳ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ।
ନୋଟିସ୍ କିପରି ଚେକ କରିବେ?
ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରି ନୋଟିସ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ।
ପ୍ରଥମେ, ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ
ତା’ପରେ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ହୋମପେଜ୍ରେ ଥିବା ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଉଚିତ।
ତା’ପରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନୋଟିସ୍ ଖୋଲିବ।
ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏବେ ଏହାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା ଉଚିତ।
ଶେଷରେ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏକ ପ୍ରିଣ୍ଟଆଉଟ୍ ନେଇପାରିବେ।
ଖାଲି ପଦବୀ
ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ, RRB 4,208 କନଷ୍ଟେବଳ ପଦବୀ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ RRB RPF କନଷ୍ଟେବଳ ଫଳାଫଳ 2025 ଜୁନ୍ 19, 2025 ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। CBT ପରୀକ୍ଷାରେ ମୋଟ 42,143 ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା 2 ମାର୍ଚ୍ଚ ରୁ 18 ମାର୍ଚ୍ଚ, 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା ।