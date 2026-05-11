୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁପରବାଇକ ଲଞ୍ଚ ହେବା ମାତ୍ରେ ‘ସୋଲ୍ଡ ଆଉଟ’, କାଠର ପ୍ରିମିୟମ ବକ୍ସରେ ହେବ ଡେଲିଭରି
ଭାରତରେ ୧ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି Ducati Panigale V4 Lamborghini। ଏହି ଲିମିଟେଡ ଏଡିସନ ସୁପରବାଇକ ଲଞ୍ଚ ହେବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ଫିଚର୍ସ, ଇଞ୍ଜିନ୍ ଏବଂ ବିଶେଷତ୍ୱ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା।
Ducati Panigale V4 Lamborghini : ଇଟାଲୀୟ ସୁପରବାଇକ କମ୍ପାନୀ Ducati ଭାରତରେ ଏହାର ଅତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଲିମିଟେଡ ଏଡିସନ ବାଇକ Ducati Panigale V4 Lamborghini ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ଏହି ସୁପରବାଇକ୍ର ଏକ୍ସ-ସୋରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଲଞ୍ଚ ହେବାର ତୁରନ୍ତ ପରେ ଏହାର ସମସ୍ତ ୟୁନିଟ ବୁକ ହୋଇଯାଇଛି। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏହି ଅଲ୍ଟ୍ରା-ରେୟାର ବାଇକ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରବଳ କ୍ରେଜ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏବଂ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ‘ସୋଲ୍ଡ ଆଉଟ୍’ ହୋଇସାରିଛି।
ପ୍ରକୃତରେ, ଡୁକାଟି ଏବଂ ଲମ୍ବୋର୍ଗିନିର ସହଭାଗିତାକୁ ଖାସ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ବାଇକ୍ର ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମାତ୍ର ୬୩୦ ୟୁନିଟ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଖୁବ କମ ୟୁନିଟ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏହି ସୁପରବାଇକ ଆହୁରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇପାରିଛି।
କାଠର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାକ୍ସରେ ମିଳିବ ବାଇକ୍ର ଡେଲିଭରି
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, Ducati ଏହି ପ୍ରିମିୟମ ବାଇକ୍ର ଡେଲିଭରି ମଧ୍ୟ ଅତି ନିଆରା ଶୈଳୀରେ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବାଇକ ସହିତ ଅଥେଣ୍ଟିସିଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ସ୍ପେଶାଲ ବାଇକ କଭର ଏବଂ ପର୍ସନାଲାଇଜଡ ବକ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବାଇକ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିଜାଇନ ହୋଇଥିବା କାଠ ବାକ୍ସରେ ଡେଲିଭରି କରାଯିବ। ଏହି ବାକ୍ସର ରଙ୍ଗ ବାଇକ୍ର ରଙ୍ଗ ସହ ସମାନ ରହିବ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଏକ ରିୟର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ।
ଦମଦାର ଇଞ୍ଜିନ ଏବଂ ଶାନଦାର ପରଫର୍ମାନ୍ସ
Ducati Panigale V4 Lamborghini ରେ 1103cc ର V4 Desmosedici Stradale ଇଞ୍ଜିନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଇଞ୍ଜିନ 216bhp ଶକ୍ତି ଏବଂ 122.1Nm ର ଟର୍କ ଜନରେଟ କରିଥାଏ। ବାଇକ୍ରେ ଟାଇଟାନିୟମ ସାଇଲେନ୍ସର ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇଞ୍ଜିନ କାଲିବ୍ରେସନ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଏହାର ପରଫର୍ମାନ୍ସକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରିଥାଏ। ଇନ୍ଧନ ବିନା ଏହି ସୁପରବାଇକ୍ର ଓଜନ ମାତ୍ର ୧୮୫ କିଲୋଗ୍ରାମ, ଯାହା ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ହାଲୁକା କରିଥାଏ। କମ୍ପାନୀର ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, ଏହାର ପାୱାର୍-ଟୁ-ୱେଟ ରେସିଓ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମରେ 1.17bhp ଅଟେ।
କାର୍ବନ ଫାଇବର ଏବଂ ଲମ୍ବୋର୍ଗିନି ପ୍ରେରିତ ଡିଜାଇନ
ଏହି ବାଇକ୍ରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ କାର୍ବନ ଫାଇବର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଫେୟାରିଂ, ମଡଗାର୍ଡ, ଚେନ ଗାର୍ଡ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ଅଂଶରେ କାର୍ବନ ଫାଇବର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ବାଇକ୍ର ଡିଜାଇନ Lamborghini Revuelto ସୁପରକାର ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ। ଏହାର ଟେଲ ସେକ୍ସନ୍, ୱିଙ୍ଗଲେଟ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୁମିନିୟମ୍ ହ୍ୱିଲ୍ସକୁ ଲମ୍ବୋର୍ଗିନିର ଡିଜାଇନ ଶୈଳୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ସିଟ୍ର ଡିଜାଇନ ମଧ୍ୟ Revuelto ର କ୍ୟାବିନ୍ରୁ ପ୍ରେରିତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଫିଚର୍ସରେ ସଜ୍ଜିତ
ଏହି ଲିମିଟେଡ ଏଡିସନ ବାଇକ୍ରେ Ohlins ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ସସପେନସନ, ୧୭ ଲିଟରର ଇନ୍ଧନ ଟାଙ୍କି, ଆଡଜଷ୍ଟେବଲ ଫୁଟ୍ରେଷ୍ଟ ଏବଂ Ducati Vehicle Observer ଭଳି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଫିଚର୍ସ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ Race eCBS ସିଷ୍ଟମ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି, ଯାହା ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ରେ ବାଇକ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ।