ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦେବେ ୨.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି କରିବେ ଆବେଦନ
ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ମିଳିବ ୨.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣ ଦିଗରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ବିବାହ କରୁଥିବା ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଜଣେ ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଏବଂ ଅନ୍ୟଜଣେ ଚିହ୍ନିତ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ (PwBD) ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିବାହ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏକ ବ୍ୟାପକ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା (Guidelines) ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ (SSEPD) ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଯୋଗ୍ୟ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ୨.୫ ଲକ୍ଷ (ଅଢ଼େଇ ଲକ୍ଷ) ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସମାଜରେ ସମାନ ଅଧିକାର ଦେବା, ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବିବାହକୁ ସବୁମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗତା ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସୁବିଧା ମିଳିବ।
ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ, ଯଦି ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଚିହ୍ନିତ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହୋଇଥିବେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବେ, ତେବେ ଯାଇ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ମିଳିବ। ଏହି ବିବାହରେ କୌଣସି ଯୌତୁକ ନିଆଯାଇ ନଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ବିବାହର ଏକ ବର୍ଷ ବା ମ୍ୟାରେଜ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ସହିତ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ବି ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇ ନଥିବେ। ବିବାହ ସମୟରେ ଝିଅକୁ ଅତିକମରେ ୧୮ ବର୍ଷ ଓ ପୁଅକୁ ୨୧ ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ସବୁ ନିୟମ ପୂରଣ କରୁଥିବା ଦମ୍ପତି ବିବାହ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନର ଏକ ବର୍ଷ ଭିତରେ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ (SSEPD)ର ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।
ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଆବେଦନକାରୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ଜରୁରୀ କାଗଜପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ୟୁଡିଆଇଡି (UDID) କାର୍ଡ, ପରିଚୟ ପତ୍ରର ବିବରଣୀ, ବିବାହ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ବାସସ୍ଥାନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ ବୟସର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସାମିଲ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ସେମାନେ ଯୌତୁକ ବିହୀନ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି କୌଣସି ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଏକ ଘୋଷଣା ନାମା (Declaration) ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ନିର୍ଭୁଲ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ବ୍ଲକ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ (BSSO) ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନୀୟ ନିକାୟ (ULB)ର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି।
ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିବାକୁ ଥିବା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶିକୁ ତିନି ବର୍ଷ ପାଇଁ ଲକ୍ (ଫିକ୍ସଡ୍) କରି ରଖାଯିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ମୁକ୍ତ କରାଯିବ। ବିବାହର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପରେ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ପରେ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ତିନି ବର୍ଷ ସଫଳତାର ସହ ପୂରଣ ହେବା ପରେ ବାକି ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଯଦି କେହି ଏହି ଯୋଜନାର ଅପବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ବା ମିଛ କହି ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ, ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା କିମ୍ବା ଉଭୟ ଦଣ୍ଡ ମିଳିପାରେ। ଏହାସହ ସରକାର ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ସୁଧ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ମଧ୍ୟ ଆଦାୟ କରିବେ।