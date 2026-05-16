ପିଲା ଜନ୍ମ କଲେ ମିଳିବ ୪୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା; ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି

ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜ୍ୟରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ପରିବାରରେ ତୃତୀୟ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସରକାର ୩୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲେ ୪୦,୦୦୦ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ।

By Shiv Sankar Singh

ବିଜୟୱାଡା: ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ଶନିବାର ଦିନ ରାଜ୍ୟର ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ବେଶ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ନରସନ୍ନାପେଟାଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପରିବାରରେ ତୃତୀୟ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସରକାର ୩୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲେ ୪୦,୦୦୦ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦିନରେ ଆୟୋଜିତ ‘ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଧ୍ର-ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆନ୍ଧ୍ର’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ସେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୋଝ ବୋଲି ନଭାବି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଶର ସମ୍ପତ୍ତି ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ବୋଲି ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏହି ନୂତନ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାଇଡୁଙ୍କ ଏହି ବଡ଼ ବୟାନ ସେହି ସମୟରେ ଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ ଦେଶର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ହାର ହ୍ରାସ ପାଇବା ଏବଂ ବୃଦ୍ଧବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ଭଳି ବଦଳୁଥିବା ଜନସଂଖ୍ୟା ଚିତ୍ରକୁ ନେଇ ବ୍ୟାପକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ତୃତୀୟ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲେ ୩୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ପିଲା ପାଇଁ ୪୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଦେବେ ବୋଲି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଜର ମତ ରଖି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ଏ ବାବଦରେ ଅନେକ ଥର ଚିନ୍ତା କରିଛି। ଅତୀତରେ ମୁଁ ପରିବାର ନିୟୋଜନ (Family Planning) ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିଛି, ପିଲାମାନେ ହିଁ ଆମର ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କାମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏହି ନୂଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଏବଂ ଚଳିତ ମାସରେ ଏହି ଯୋଜନା ସହ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ତୃତୀୟ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ୩୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଦେବୁ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ୪୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଦେବୁ।”

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଆନୁମାନିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୫.୩୭ କୋଟିରୁ ୫.୪୦ କୋଟି ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି, ଯାହା ଭାରତର ସମୁଦାୟ ଜନସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରାୟ ୩.୭୬ ପ୍ରତିଶତ ଅଟେ। ଜନସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ଦେଶର ଦଶମ ସର୍ବବୃହତ ରାଜ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ବାର୍ଷିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହାର ମାତ୍ର ୦.୨୯ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି, ଯାହା ସାରା ଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ପ୍ରାୟ ୧,୬୦,୨୦୫ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଭୌଗୋଳିକ ଅଞ୍ଚଳ ବିଶିଷ୍ଟ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଜନସଂଖ୍ୟାର ସାନ୍ଦ୍ରତା (Population Density) ପ୍ରତି ବର୍ଗ କିଲୋମିଟରରେ ପ୍ରାୟ ୩୦୪ ଜଣ ରହିଛନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

କେଉଁମାନେ ସାରା ଜୀବନ ଗରିବ ରୁହନ୍ତି? ଗରିବୀରୁ…

ଭାରତର ୧ ଟଙ୍କା ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ କେତେ? ସେଠାକୁ…

You might also like More from author
More Stories

କେଉଁମାନେ ସାରା ଜୀବନ ଗରିବ ରୁହନ୍ତି? ଗରିବୀରୁ…

ଭାରତର ୧ ଟଙ୍କା ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ କେତେ? ସେଠାକୁ…

ଆଉ ସହଜ ହେବନି ରୁପା ଆମଦାନୀ! ୯୯.୯% ଶୁଦ୍ଧ…

ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ପରେ ଏବେ ମହଙ୍ଗା ହେବ ମୋବାଇଲ…

1 of 29,253