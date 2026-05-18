ନା ଅଛି ଲିଫ୍ଟ, ନା ଅଛି ଜାଗା! ହେଲେ ମାସକୁ ଭଡା ୬୭,୦୦୦ ଟଙ୍କା
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୟୁଲିସେ (Ulysse) ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ୟାରିସର ଏକ ବିଲ୍ଡିଂ ଉପରେ ଥିବା ମାତ୍ର ୯ ବର୍ଗ ମିଟରର ଏକ ଛୋଟ ରୁମ୍କୁ ପ୍ୟାରିସର “ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ” ବୋଲି କହି ଏହାର ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିବା ପରେ ଏହା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏହି ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛି। ଏହା କେବଳ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଛୋଟ ଆକାର ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ବିନା ଲିଫ୍ଟରେ ପ୍ରତିଦିନ ୧୩୪ଟି ପାହାଚ ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ଅନଲାଇନରେ ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଭିଡିଓ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ମାସିକ ଭଡା ପ୍ରାୟ ୬୦୦ ୟୁରୋ, ଯାହା ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ପ୍ରାୟ ୬୬,୯୦୭ ଟଙ୍କା ଅଟେ। ଏତେ ଛୋଟ ଜାଗା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ରୁମ୍ ଭିତରେ ରହିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ତ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ରଖାଯାଇଥିବା ଦେଖି ଅନେକ ଦର୍ଶକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି।
ୟୁଲିସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଭିତରର ଜୀବନକୁ ଦେଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଖୁବ୍ ଖସଡ଼ା ପାହାଚ, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପରିସର ଏବଂ ରୁମ୍ର ଛୋଟ ଗଠନକୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଏକ ଛୋଟ ଶୋଇବା ଜାଗା, ଏକ କମ୍ପାକ୍ଟ ରୋଷେଇ ଘର (kitchenette) ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଚଳପ୍ରଚଳ ପାଇଁ ମାତ୍ର କିଛି ଠିଆ ହେବା ଭଳି ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ତଥାପି, ରୁମ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଞ୍ଚ ଜାଗାକୁ କେତେ ସତର୍କତାର ସହ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ତାହା ଦେଖି ଦର୍ଶକମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ଅନେକ ଅନଲାଇନ ବ୍ୟବହାରକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୁରୁଣା ୟୁରୋପୀୟ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ, ବିଶେଷ କରି ପ୍ୟାରିସ୍ ଭଳି ମହଙ୍ଗା ସ୍ଥାନରେ ଏଭଳି ଛୋଟ ଆଟିକ (ଛାତ ତଳ ସ୍ଥାନ) ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟଗୁଡିକ ବେଶ୍ ସାଧାରଣ କଥା, ଯେଉଁଠାରେ ଘର ଭଡା ଅତ୍ୟଧିକ ଅଧିକ ଥାଏ। ଏହି ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକରେ ସହରର କିଛି ଅଂଶ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଜରକାଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଅନେକ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ମଜାକ କରି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଛୋଟ ଆକାର ବଦଳରେ ମିଳିଥିବା “ଲକ୍ସୁରି ଫିଚର” ବୋଲି କହିଥିଲେ।
ଏହି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଯାଇଥିବା ପାହାଚ ବିଶେଷ କରି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା। ୟୁଲିସେଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ବିଲ୍ଡିଂରେ କୌଣସି ଲିଫ୍ଟ ନଥିବାରୁ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ୧୩୪ଟି ପାହାଚ ଚଢ଼ନ୍ତି। ପାହାଚର ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦେଖିବା ପରେ ଅନେକ ଲୋକ ମଜାକ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସହିତ ଏକ ଫିଟନେସ୍ ରୁଟିନ୍ ଆପେ ଆପେ ମିଳିଯାଉଛି। ଅନ୍ୟ କେତେକ ଲୋକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ ଯେ ଏହିଭଳି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପାହାଚ ଦେଇ ଗ୍ରୋସରି ସାମଗ୍ରୀ, ସୁଟକେସ୍ କିମ୍ବା ଆସବାବପତ୍ର କିଭଳି ଉପରକୁ ନିଆଯାଉଥିବ। ଏହି କଷ୍ଟକର ପାହାଚ ଚଢ଼ିବା ଦୃଶ୍ୟ ଏବେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଭଳି ହିଁ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ଦର୍ଶକମାନେ ଏକାଧାରରେ “ପ୍ରଶଂସନୀୟ” ଏବଂ “ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଲାନ୍ତିକର” ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି।
ଏହି ଛୋଟ ପ୍ୟାରିସ୍ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଭିଡିଓକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ମତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କେତେକ ଦର୍ଶକ ଏହି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ସୁନ୍ଦର, ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ୟାରିସରେ ଶସ୍ତାରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ବାସ୍ତବବାଦୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଲୋକ ଏଭଳି ଏକ ଛୋଟ ରୁମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରତି ମାସରେ ପ୍ରାୟ ୬୭,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଭଡା ହେବା ଦେଖି ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଭଡା କିଭଳି ଯୁବ ବୃତ୍ତିଜୀବୀ, ଛାତ୍ର ଏବଂ କ୍ରିଏଟରମାନଙ୍କୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଛୋଟ ଜାଗାରେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। ଏହା ସହିତ, ଅନେକ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଏହି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରତି ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି କାରଣ ଏହା ଅନଲାଇନରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପାରମ୍ପରିକ ଘରଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଥିଲା।
ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ୟାରିସ, ଟୋକିଓ, ନ୍ୟୁୟର୍କ ଏବଂ ହଂକଂ ଭଳି ସହରଗୁଡ଼ିକର ଅତି ଛୋଟ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକ ବାରମ୍ବାର ଅନଲାଇନରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ଆକର୍ଷଣର କିଛି ଅଂଶ ଏହା ଦେଖିବା ପରେ ଆସିଥାଏ ଯେ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ମହଙ୍ଗା ସହରୀ ଜୀବନ ସହିତ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ ହେଉଛି ସାଧାରଣ କୌତୁହଳ; ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଯେ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ସୃଜନଶୀଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାରିକତା ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରି ଏହି ଛୋଟ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଉଛନ୍ତି। ୟୁଲିସେଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେହି ଛୋଟ ପ୍ୟାରିସ୍ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, କଷ୍ଟକର ୧୩table୪-ପାହାଚ ଚଢ଼ା ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ଅଧିକ ଭଡାର ମିଶ୍ରଣ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପାଇଁ ଏକ ସପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂତ୍ର ପାଲଟିଗଲା।