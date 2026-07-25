ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ ମୋହନ ଭାଗବତ: କହିଲେ- ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ

ଆଜିର ପାରିବାରିକ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରି ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ କହିଛନ୍ତି; ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକାଂଶ ଘରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରାୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଫିସରୁ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲରୁ ଆସୁଛନ୍ତି

By Manoranjan Sial

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଘରେ ଡିପ୍ରେସନ୍ ନୁହେଁ, ଡିସ୍କସନ୍ ହେବା ଦରକାର। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେବା ବଦଳରେ ଭାବ ବିନିମୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ବିଶ୍ୱ ମଙ୍ଗଳମ ସଭାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ (ଆରଏସଏସ୍)ର ସରସଂଘ ଚାଳକ ମୋହନ ଭାଗବତ ପରିବାର, ସଂସ୍କାର ଓ ନୂଆ ପିଢ଼ିକୁ ନେଇ ଏପରି କହିଛନ୍ତି।

ଭାଗବତ କହିଛନ୍ତି; ପୂର୍ବ ସମୟରେ ବାପା ଓ ମାଆଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନକୁ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ନିଜ ଶୈଶବର କଥା ମନେ ପକାଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେତେବେଳେ ବାପା ଓ ମାଆଙ୍କ କଥାକୁ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଉ ନଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ବଦଳିଯାଇଛି। ଆଜିର ନୂଆ ପିଢ଼ି ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟର ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଚାହୁଁଛି ବୋଲି ଭାଗବତ କହିଛନ୍ତି।

ମୋହନ ଭାଗବତ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି; ଆଜିର ପରିବେଶ ଭୌତିକ ସୁବିଧା ଓ ପ୍ରଚାର ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମୟ ଓ ଆପଣାପଣ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେମାନଙ୍କ ସହ ନିୟମିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦରକାର। ଘରେ ଡିପ୍ରେସନ ନୁହେଁ, ଡିସ୍କସନ ହେବା ଦରକାର। ଆଦେଶ ଦେବା ବଦଳରେ ଭାବ ବିନିମୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କ ଅଡ଼ୁଆ ବଢ଼ିଲା, ଆସିଲା ଅନାସ୍ଥା…

ବଡ଼ ଖବର, ରାତି ୮ଟାରେ ବନ୍ଦ ହେବ ସବୁ ମଦ…

ଆଜିର ପାରିବାରିକ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରି ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ କହିଛନ୍ତି; ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକାଂଶ ଘରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରାୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଫିସରୁ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଖାଇସାରିବା ପରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ନିଜ ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଭୁଲ ଅଭ୍ୟାସ। ପିଲାମାନଙ୍କ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବା ଉଚିତ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଖୋଲାଖୋଲି ନିଜ ମନର କଥା କହିପାରିବେ।

ମୋହନ ଭାଗବତ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି; ଜଣେ ପିଲା ଜୀବନରେ ଯେତେ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରୁ କିମ୍ବା ବିଦେଶରେ ରହୁ, ସେ କେବେ ନା କେବେ ନିଜ ପରିବାର ଓ ମୂଳ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ପକାଇଥାଏ। ଏପରି ସମୟରେ ପିଲା ଯଦି ଘରକୁ ଆସି କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ କରେ ଓ ବାପା-ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ତାହାର ଉତ୍ତର ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଠିକ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାପା-ମାଆ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରଖିବା ଦରକାର ବୋଲି ଭାଗବତ କହିଛନ୍ତି।

ସେ କହିଛନ୍ତି; ଆଜିର ପିଢ଼ି କେବଳ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେନାହିଁ। ବରଂ ବଡ଼ମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ। ଯଦି ବାପା ମିଛ କୁହନ୍ତି, ତେବେ ପିଲାମାନେ ତୁରନ୍ତ ତାହାକୁ ବୁଝି ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ସଂସ୍କାର କେବଳ ଉପଦେଶରୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆପଣାପଣ ଓ ଭଲ ଆଚରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଥାଏ। ପରିବାର ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ସହ ନିୟମିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପରିସର ବିସ୍ତାରିତ ହେବ। ସେମାନେ ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଭଲଭାବେ ବୁଝିପାରିବେ ବୋଲି ଭାଗବତ କହିଛନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କ ଅଡ଼ୁଆ ବଢ଼ିଲା, ଆସିଲା ଅନାସ୍ଥା…

ବଡ଼ ଖବର, ରାତି ୮ଟାରେ ବନ୍ଦ ହେବ ସବୁ ମଦ…

ପ୍ରେମିକାର ଗଳା ଚିପି ହତ୍ୟା କଲା ପ୍ରେମିକ

ସିଡ଼ି ତଳକୁ ଏମିତି କରନ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର: ଘରେ…

1 of 17,668