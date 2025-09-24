ଭାରତ ସହ ମଜବୁତ ସମ୍ପର୍କ ତଥାପି ଟ୍ରମ୍ପ ଲଗାଇଲେ ଶୁଳ୍କ, କାରଣ ଖୋଲି କହିଦେଲେ ରୁବିଓ…
ରୁବିଓ ଏବଂ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ସଫଳ!
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ ତାଙ୍କ ଦେଶ ସହିତ ଭାରତର ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ପୁଣି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି।
ରୁବିଓ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ମଜବୁତ, କିନ୍ତୁ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ଉପରେ ରୁଷ ତେଲ କିଣିବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇଛନ୍ତି।
‘ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆମେରିକା’ ଶୋ’ରେ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ ରୁବିଓ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଆମର ନିକଟତମ ସହଯୋଗୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରୁଷକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ଯାହାକୁ ଭାରତ ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ଲଗାଯାଇଥିବା ଶୁଳ୍କକୁ ଅନ୍ୟାୟ ଏବଂ ଅନୁଚିତ ବୋଲି କହିଛି।
କ’ଣ କହିଲେ ରୁବିଓ: ଯେତେବେଳେ ପଚରାଗଲା ଯେ ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଟିନଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ କୌଣସି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରି ନଥିଲେ, ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିବା ପୁଟିନଙ୍କୁ କେତେ ସମୟ ଦିଆଯିବ, ରୁବିଓ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, “ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛନ୍ତି।
ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଆମେ ଭାରତ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଛୁ ଏବଂ ସେମାନେ ଆମର ଏକ ଅତି ନିକଟତମ ଅଂଶୀଦାର। ଆମେ ଗତକାଲି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ବୈଠକ କରିଥିଲୁ। ଏହା ସେମାନଙ୍କର ରୁଷୀୟ ତୈଳ କ୍ରୟ ସହିତ ଜଡିତ।”
ଯେତେବେଳେ ଆଙ୍କର ସୂଚାଇଲେ ଯେ ଟ୍ରମ୍ପ ରୁଷ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ସିଧାସଳଖ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ ନାହାଁନ୍ତି, ରୁବିଓ ସେନେଟର ଲିଣ୍ଡସେ ଗ୍ରାହାମଙ୍କ ବିଲ୍ କୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ, ଯାହା ରୁଷରୁ ତେଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ କିଣିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବା ବିଷୟରେ ଥିଲା।
କିଛି ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ଏବେ ବି ରୁଷରୁ ତେଲ କିଣୁଛନ୍ତି: ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ରୁବିଓ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ଭାବୁଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ୟୁରୋପକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। କିଛି ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ଏବେ ବି ରୁଷରୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ଏବଂ ତେଲ କିଣୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଉଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆମକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛୁ।”
ରୁବିଓ ସୂଚାଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଲାସ୍କାରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ପୁଟିନଙ୍କ ବୈଠକ ପରେ ୟୁରୋପୀୟ ନେତାମାନେ ତୁରନ୍ତ ୱାଶିଂଟନ ଆସିଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଏହି ସଂଘର୍ଷ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଆମେ ୟୁକ୍ରେନର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଉପରେ କାମ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛୁ। ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ଏକ ଢାଞ୍ଚା ବିକଶିତ କରିବାରେ ବହୁତ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛୁ, ଏବଂ ଏହା ଯେକୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ-ଶେଷ ଚୁକ୍ତିନାମା ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ହେବ।”
ରୁବିଓ ଏବଂ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ: ଯୁଏନଜିଏର ୮୦ତମ ଅଧିବେଶନ ଅବସରରେ ସୋମବାର ସକାଳେ ରୁବିଓ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ. ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପରେ ଏହି ବିବୃତ୍ତି ଆସିଛି।
ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ବାଣିଜ୍ୟ, ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀର ରୁଷ ଶକ୍ତି କ୍ରୟକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା। ବୈଠକ ପ୍ରାୟ ଏକ ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଥିଲା।
ବୈଠକ ପରେ ଜୟଶଙ୍କର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, “ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ମାର୍କୋ ରୁବିଓଙ୍କୁ ଭେଟି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆମର ଆଲୋଚନା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାଥମିକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଆଲୋଚନାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଆମେ ସହମତ ହୋଇଥିଲୁ। ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିବୁ।” ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ସହିତ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି।