ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ଗିରଫ ପରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଉତ୍ତେଜନା, କର୍ପସ କମାଣ୍ଡରଙ୍କ ଘରେ ପଶିଲେ, ଭିଡ ଉପରେ ଗୁଳି ଚଳାଇଲା ସେନା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାକିସ୍ତାନର ପୁର୍ବତ୍ତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନଙ୍କ ଗିରଫ ପରେ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥକମାନେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ପୁରା ଦେଶରେ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ଜଳାପୋଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନେ ଲାହୋରରେ ସେନା କମାଣ୍ଡରଙ୍କ ବାସଭବନ ଏବଂ ରାୱଲପିଣ୍ଡିରେ ସେନା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ଥିତିକୁ ନଜରରେ ରଖି ପୂରା ପାକିସ୍ତାନରେ ୧୪୪ ଧାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଗୁଳି ଚଳାଇବାକୁ ସେନାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।

ଏହାପରେ ରାୱଲପିଣ୍ଡିରେ ଥିବା ସେନା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ଭିଡ଼କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେନା ଗୁଳି ଚଳାଇଛି। କ୍ୱେଟାରେ ଜଣେ ପିଟିଆଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଗୁଳି କରାଯାଇଛିଅ ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଆହତ ହେବାର ଖବର ଅଛି। ତେବେ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଗିରଫ ହେବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନର ଅବସ୍ଥା ବିଗିଡିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମଗ୍ର ପାକିସ୍ତାନରେ ମୋବାଇଲ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି।

ମଙ୍ଗଳବାର ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନିକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଇସଲାମାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଟାଣି ନେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଜାମିନ ପାଇଁ କୋର୍ଟକୁ ଆସିଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ମେସିନ ଆଗରେ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେଉଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ସୈନିକମାନେ ଗ୍ଲାସ ଭାଙ୍ଗି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଇମ୍ରାନଙ୍କ କଲର ଘୋଷାଡ଼ି ନେଇଯାଇଥିଲେ।

After former Pakistan PM Imran Khan's arrest, protesters in Pakistan have entered compounds of army commanders' residence in Lahore and army HQ in Rawalpindi, according to multiple Pak media reports pic.twitter.com/Q0ifMiD5kE

