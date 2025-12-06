RBI New Rule: ଏବେ UPI-ଚେକବୁକ…ସବୁ ଫ୍ରି, ଜିରୋ ବାଲାନ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କୁ ପାଇଁ ଆସିଲା ଅନେକ ସୁବିଧା, ଏହି ତାରିଖରୁ ଲାଗୁ…
ଜିରୋ ବାଲାନ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କୁ ପାଇଁ ଖୁସିଖବର । ଏବେ UPI-ଚେକବୁକ...ସବୁ ଫ୍ରି । ଏହି ତାରିଖରୁ ହେବ ଲାଗୁ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜିରେ-ବାଲାନ୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଭଲ ଖବର ଆଣିଛି। ତେଣୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜିରୋ ବାଲାନ୍ସ ଅଛି, ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭଲ। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ଶିଥିଳ କରିଛି ଏବଂ ମାଗଣା ସେବାର ପରିସରକୁ ବିସ୍ତାର କରିଛି, ଯାହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କିଂକୁ ସହଜ ଏବଂ ସୁଲଭ କରିଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ କିମ୍ବା ଛୋଟ ସହରରେ ରହୁଥିବା ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲାଭଦାୟକ।
ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI) ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରି ମୌଳିକ ସେଭିଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିପୋଜିଟ୍ (BSBD) ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅସୀମିତ ମାସିକ ଜମା, ବିନା କିଛି ରେନ୍ୟୁଆଲ ଫିସରେ ଫ୍ରି ATM କିମ୍ବା ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅତି କମରେ 25 ପୃଷ୍ଠାର ଏକ ମାଗଣା ଚେକ୍ବୁକ୍, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ଏବଂ ଏକ ପାସବୁକ୍ କିମ୍ବା ମାସିକ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। BSBDରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ସାତ ଦିନ ସମୟ ଦେଇଛି ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ।
ଏହି ୫ଟି ପ୍ରମୁଖ ମାଗଣା ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ
ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଜିରୋ-ବାଲାନ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀମାନେ ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରମୁଖ ସୁବିଧା ପାଇବେ। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ସେବାକୁ ମାଗଣା କରିଛି। ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ:
1- UPI/ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ
ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଅତି କମରେ ଚାରି ଥର ମାଗଣା ପଇସା ଉଠାଇ ପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ATM ରୁ କାରବାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, UPI, IMPS, NEFT ଏବଂ RTGS ଭଳି ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ କାରବାରକୁ ଉଠାଣ ବା ୱିଥଡ୍ରାଲ ଭାବରେ ଗଣନା କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ଡିଜିଟାଲ୍ କାରବାର ପାଇଁ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କଠାରୁ ପୃଥକ ଭାବରେ ଚାର୍ଜ ନିଆଯିବ ନାହିଁ।
2-ନଗଦ ଉଠାଣ
ନଗଦ ଉଠାଣ ସମ୍ପର୍କରେ, ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଅତି କମରେ ଚାରି ଥର ମାଗଣା ଉଠାଣ ବା ୱିଥଡ୍ରାଲ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପଡିବ (ସେମାନଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ATM ରୁ)।
3-ATM/ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ
ATM/ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ ପାଇଁ, ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବାର୍ଷିକ ଚାର୍ଜ ଥିଲା। ତଥାପି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କୌଣସି ବାର୍ଷିକ ନବୀକରଣ ଶୁଳ୍କ ବିନା ଏକ ମାଗଣା ATM ଏବଂ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ ପାଇବେ।
ଭାରତରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂକୁ ଅଧିକ ସୁଗମ କରିବା ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ କାରବାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଏବେ, ସମସ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟିକ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
4-ଚେକବୁକ୍, ଫ୍ରି ପାସବୁକ୍
ଚେକବୁକ୍ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଶୁଳ୍କ ଥିଲା। ଏବେ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅତି କମରେ 25 ପୃଷ୍ଠା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଚେକବୁକ୍ ମାଗଣାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏହା ସହିତ ଫ୍ରି ପାସବୁକ୍ କିମ୍ବା ମାସିକ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପାଇବେ ।
5- ଜମା ଉପରେ କୌଣସି ଲିମିଟ ନାହିଁ
ଗ୍ରାହକମାନେ ପ୍ରତି ମାସରେ ସେମାନଙ୍କର ଜିରୋ-ବାଲାନ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଅସୀମ ପରିମାଣ ଜମା କରିପାରିବେ, ଯେତେଥର ସେମାନେ ଚାହିଁବେ। କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କିମ୍ବା ଶୁଳ୍କ ନାହିଁ।
ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ?
ଏହି ସମସ୍ତ ନୂତନ ନିୟମ ୧ ଏପ୍ରିଲ, ୨୦୨୬ ରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ତଥାପି, RBI ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଚାହିଁଲେ ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ନମନୀୟତା ଦେଇଛି।