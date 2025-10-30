କେବଳ ମାତ୍ର ଏତିକି ସୁନା କିଣି ରଖିପାରିବେ ମୁସଲିମ୍ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଇସଲାମର ଏହି ନିୟମ ଜାଣିଲେ ହୋଇଯିବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୁନାର ଅନେକ ଗଭୀର ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି । ତଥାପି, ଇସଲାମିକ ଆଇନ (ଶରିଆ) ଅନୁଯାୟୀ କିଛି ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ନିୟମ ରହିଛି ଯାହା ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସୁନା କିଣିବା, ବ୍ୟବହାର କରିବା କିମ୍ବା ନିବେଶ କରିବାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ । ଯଦିଓ ଇସଲାମରେ ଜଣେ କେତେ ସୁନା କିଣିପାରିବେ ତାହାର କୌଣସି ସୀମା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜାକାତ (ଜକାତର ଦେୟ) ସହିତ ଜଡିତ କିଛି ନୈତିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ଯାହାକୁ ଇସଲାମିକ ଆଇନ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଏ।
ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟମ: ଇସଲାମରେ, ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନାର ବ୍ୟବହାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ। ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ମୁଦି, ଚେନ୍ କିମ୍ବା କଙ୍କଣ ଭଳି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିବାକୁ କଡ଼ା ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନିୟମ ପ୍ରଫେଟ ମହମ୍ମଦଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଇସଲାମରେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିବା ନିଷେଧ କାରଣ ଏହା ଗର୍ବ ଏବଂ ଦମ୍ଭ ସୃଷ୍ଟି କରେ। କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ସୁନାକୁ ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ନିବେଶ ଭାବରେ କିଣିବା ଏବଂ ରଖିବାର ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ସର୍ତ୍ତ ରହିଛି ଯେ, ସେମାନେ ଏହାକୁ ଯେମିତି ନ ପିନ୍ଧନ୍ତି ।
ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟମ: ଇସଲାମରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିବା ଏବଂ ରଖିବାର ଅନୁମତି ଅଛି। ସୁନାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ, ଯୌତୁକ ଭାବରେ କିମ୍ବା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସଞ୍ଚୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଏହାକୁ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ହଲାଲ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ସୁନା ଉପରେ ଜକାତ: ପ୍ରକୃତରେ, ଇସଲାମରେ ସୁନା ସହିତ ଜଡିତ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଇନ ହେଉଛି ଜକାତ। ଏହି ଆଇନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ, ଧନ ସମାଜ ପ୍ରସାରିତ ହେବ ଏବଂ ଅଭାବୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା । ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣରୁ ଅଧିକ ସୁନା ରଖିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଜକାତ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହୋଇଯାଏ। ଜକାତ ଦେବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସର୍ବନିମ୍ନ ପରିମାଣର ସୁନାକୁ ନିସାନ କୁହାଯାଏ।
ପ୍ରକୃତରେ, ଇସଲାମିକ ଓଜନ ଅନୁସାରେ, ଗୋଟିଏ ତୋଳା ପ୍ରାୟ ୧୧.୬୬୪ ଗ୍ରାମ। ତେଣୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ୭.୫ ତୋଳା ସୁନା ଅଛି, ତେବେ ଏହା ୭.୫×୧୧.୬୬୪ ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ପ୍ରାୟ ୮୭.୪୮ ଗ୍ରାମ ଶୁଦ୍ଧ ସୁନା ସହିତ ସମାନ ହେବ ।
ବର୍ତ୍ତମାନ, ସୁନା ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ୭.୫ ତୋଳା ଶୁଦ୍ଧ ସୁନା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୋଟ ସୁନା ଧାରଣ ଏହି ସୀମା ପୂରଣ କରେ କିମ୍ବା ଅତିକ୍ରମ କରେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସୁନାର ମୋଟ ବଜାର ମୂଲ୍ୟର ୨.୫ ପ୍ରତିଶତ ଜକାତ ଭାବରେ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ନିୟମ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ।
ନିବେଶ ପାଇଁ ସୁନା: ଇସଲାମରେ, ସୁନାକୁ ଏକ ସ୍ଥିର ଏବଂ ହଲାଲ ନିବେଶ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଥୋରେ କିଛି ସର୍ତ୍ତ ଥାଏ । ଭୌତିକ ସୁନା ଯେପରିକି ଅଳଙ୍କାର, ମୁଦ୍ରା, କିମ୍ବା ବାର୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଲାଲ ଅଟେ । କିନ୍ତୁ ସର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ଯେ ପେମେଣ୍ଟ ଏବଂ ମାଲିକାନା ହସ୍ତାନ୍ତର ଶୀଘ୍ର ହେବା।
କ୍ରେଡିଟ୍–ଭିତ୍ତିକ ସୁନା ବାଣିଜ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି ନିଷିଦ୍ଧ। ସେହିପରି, ଡିଜିଟାଲ୍ ସୁନାରେ ନିବେଶ, ଯେପରିକି ସୁନା ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ–ଟ୍ରାଡେଡ୍ ଫଣ୍ଡ, କେବଳ ସେତେବେଳେ ହଲାଲ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ସୁନା ୧୦୦% ଭୌତିକ ଭାବରେ ସମର୍ଥିତ ଏବଂ ଅନୁମାନ କିମ୍ବା ସୁଧରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିବ ।