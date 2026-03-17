ଗରମ ଦିନେ ଏହି ତାପମାତ୍ରାରେ ଚଲାନ୍ତୁ AC, ଅଧା ହୋଇଯିବ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍, ବଞ୍ଚିଯିବ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ
ଏମିତି AC ଚଲାଇଲେ କମ୍ ଉଠିବ ବିଲ୍।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ହେବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଏକ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର କିମ୍ବା ଏସି ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏସି ଚାଲୁ ହେବା ମାତ୍ରେ, ବିଦ୍ୟୁତ ମିଟର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୁଲିବା ଆରମ୍ଭ କରେ।
ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଅନେକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏକ ଏସି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ ଟାଣିଥାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ବିଲ୍ ଆସେ। କିନ୍ତୁ, ଏହା ବାସ୍ତବ ନୁହେଁ।
ଯଦି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଏବଂ ସଠିକ୍ ତାପମାତ୍ରାରେ ଏସି ଚଲାଯାଏ, ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିପାରିବେ। ଏଠାରେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏପରି ପାଞ୍ଚଟି ପଦ୍ଧତି ବାଣ୍ଟିବୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କମ୍ ବିଲ୍ ଆସିବ।
ସବୁଠାରୁ ସଠିକ୍ ତାପମାତ୍ରା କେତେ:
ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ହ୍ରାସ କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର AC ଚଲାଇବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାପମାତ୍ରା ୨୪ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ସ୍ଥିର କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ତାପମାତ୍ରାକୁ ସବୁଠାରୁ ସନ୍ତୁଳିତ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଏହାକୁ ଏହି ତାପମାତ୍ରାରେ ସେଟ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମେସିନ୍ ଉପରେ କୌଣସି ଅଯଥା ଚାପ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଏହି ସ୍ତରରେ, ରୁମ୍ ଯଥେଷ୍ଟ ଥଣ୍ଡା ରହିଥାଏ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଥାଏ।
ବିପରୀତ ଭାବରେ, ଯଦି AC କମ୍ ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ – ଯେପରିକି ୧୮ କିମ୍ବା ୨୦ ଡିଗ୍ରୀ – ତେବେ କମ୍ପ୍ରେସରକୁ ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ଏହା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାରରେ ଦ୍ରୁତ ବୃଦ୍ଧି ଘଟେ ଏବଂ ଫଳସ୍ୱରୂପ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ଆସିଥାଏ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ୧ ଡିଗ୍ରୀ କମ୍ ହେଲେ ବଢ଼େ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର:
ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ପାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର AC ତାପମାତ୍ରାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ କରିବା ଦ୍ଵାରା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରାୟ ୫ ରୁ ୭ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ।
ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣ ୧୮ ଡିଗ୍ରୀରେ ଆପଣଙ୍କର AC ଚଲାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ୨୪ କିମ୍ବା ୨୫ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ସେଟିଂକୁ ଅଧିକ ଉପଯୁକ୍ତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର ACର ଜୀବନକାଳ ବୃଦ୍ଧି କରେ:
ସଠିକ୍ ତାପମାତ୍ରାରେ AC ଚଲାଇବା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଞ୍ଚୟ ହୁଏ ନାହିଁ ବରଂ ୟୁନିଟର ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏକ AC ବହୁତ କମ୍ ତାପମାତ୍ରାରେ ଚଲାଯାଏ, ଏହା କମ୍ପ୍ରେସର ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ପକାଇଥାଏ।
ଫଳସ୍ୱରୂପ, ମେସିନ୍ ଅକାଳରେ ଖରାପ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିଯାଏ। ବିପରୀତରେ, ଏହାକୁ ସନ୍ତୁଳିତ ତାପମାତ୍ରା (୨୪-୨୫ ଡିଗ୍ରୀ) ରେ ଚଲାଇବା ଦ୍ଵାରା ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୁଏ ଏବଂ ସର୍ଭିସିଂର ଆବଶ୍ୟକତା ହ୍ରାସ ପାଏ।
ରୁମକୁ ବନ୍ଦ ରଖିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ:
ଯଦି ଆପଣ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଏସି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ରୁମର ଦ୍ୱାର ଏବଂ ଝରକା ବନ୍ଦ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଯଦି ବାହାରୁ ଗରମ ପବନ ଲଗାତାର ରୁମ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ, ତେବେ ଏସିକୁ ବହୁତ ଅଧିକ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ।
ଏହା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି କରେ ଏବଂ ରୁମକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗେ। ତେଣୁ, ଭଲ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ କମ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ, ରୁମକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ରଖିବା ଉଚିତ।
ଫ୍ୟାନ୍ ସହିତ ଏସି ଚଲାନ୍ତୁ:
ଅନେକ ଲୋକ ଏସି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ଫ୍ୟାନ୍ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ଯଦି ଫ୍ୟାନ୍ କମ୍ ଗତିରେ ଚଲାଯାଏ, ତେବେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ପୁରା ରୁମରେ ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟାପିଯାଏ।
ଏହା ଫଳରେ ରୁମ ଶୀଘ୍ର ଥଣ୍ଡା ହୁଏ ଏବଂ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ସେଟିଂରେ ଏସି ଚଲାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େନାହିଁ। ଏହି ପଦ୍ଧତିର ଲାଭ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ, ଯାହା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବ।