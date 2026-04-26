ଡହ ଡହ ଖରାରେ ଏମିତି ଚଲାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ AC, ବଢ଼ିଯିବ କୁଲିଂ, ଏହି ଟିପ୍ସ ଜାଣିନାହାଁନ୍ତି ୯୯% ଲୋକ
ଏମିତି କଲେ ବଢ଼ିଯିବ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ AC କୁଲିଂ
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଯଦି ଆପଣ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ପ୍ରତିଦିନ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଯେ ଖୋଲା ଯାଗାରେ ବା ଖରାରେ ପାର୍କିଂ ହୋଇଥିବା ଗାଡ଼ି ଭିତର ଚୁଲି ପରି ଗରମ ହୋଇଯାଏ।
ଫଳସ୍ୱରୂପ, AC ଚାଲୁ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଶୀଘ୍ର ଥଣ୍ଡା ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମୟ ଲାଗେ। ଏଠାରେ ଆମେ କିଛି ସରଳ ଟିପ୍ସ ଜାଣିବା ଯାହାକୁ ଆପଣ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ଶୀଘ୍ର ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ଏସିର ଜୀବନକାଳ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ।
ଏହି ଟିପ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ:
ପ୍ରଥମ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଏହା ବୁଝିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଯେ ଖରାରେ ପାର୍କିଂ ହୋଇଥିବା କାର ଭିତରର ତାପମାତ୍ରା ବାହାର ତାପମାତ୍ରା ଅପେକ୍ଷା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ହୋଇଯାଏ।
ତେଣୁ, ଆପଣ କାର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ, ତୁରନ୍ତ AC ଚାଲୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭିତରେ ଫସି ରହିଥିବା ଗରମ ପବନ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଡୋର୍ କିମ୍ବା କାଚ ଖୋଲନ୍ତୁ।
ଯଦି ଆପଣ ଏହା ୧-୨ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କରନ୍ତି, ତେବେ କ୍ୟାବିନର ତାପମାତ୍ରା ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ ଏବଂ ACକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହା ଥଣ୍ଡା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ।
ଏହା ପରେ, ଅନେକ ଲୋକ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗତିରେ AC ଚାଲୁ କରିବାର ଭୁଲ କରନ୍ତି।
ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ହଠାତ୍ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ପଡ଼ିଥାଏ। ସଠିକ୍ ଉପାୟ ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ AC କୁ ସାଧାରଣ ମୋଡରେ ରଖି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଗାଡ଼ି ଚାଲୁ ହେବା ପରେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଶୀତଳୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୁଗମ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିଥାଏ।
AC ର ପୁନଃସର୍କ୍ୟୁଲେସନ୍ ମୋଡ୍ ର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗରମ ବାହାର ପବନକୁ କ୍ୟାବିନ୍ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ରୋକିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ବଦଳରେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଥଣ୍ଡା ପବନକୁ ନିରନ୍ତର ପରିଚାଳିତ କରିଥାଏ।
ଫଳସ୍ୱରୂପ, କାରଟି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଥଣ୍ଡା ହୁଏ। ହେଲେ, ମନେରଖନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ମୋଡ୍ କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା କ୍ୟାବିନ୍ ବାୟୁକୁ ବାସି କରିପାରେ ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ ସ୍ତରକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ସମୟରେ ତାଜା ପବନ ମୋଡ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ।
ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପାର୍କିଂ ଅଭ୍ୟାସ। ଯଦି ଆପଣ ନିୟମିତ ଭାବରେ ସିଧାସଳଖ ଖରାରେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରନ୍ତି, ତେବେ କ୍ୟାବିନ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରମ ହୋଇପାରେ।
ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ଗଛ ଛାଇରେ ପାର୍କିଂ ସେଡ୍ ତଳେ କିମ୍ବା ଏକ ଘୋଡ଼ାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ପାର୍କ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତେବେ ଏକ ୱିଣ୍ଡସିଲ୍ଡ ସନସେଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ; ଏହା ସିଧାସଳଖ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ କ୍ୟାବିନ୍ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ରୋକିବ, ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଯେ ଗାଡ଼ିଟି ଅଧିକ ଗରମ ହେବ ନାହିଁ।
କାରର ଏସି ସିଷ୍ଟମର ଉପଯୁକ୍ତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସମୟ ସମୟରେ ଏସିର ସର୍ଭିସିଂ କରିବା, ଏୟାର ଫିଲ୍ଟରକୁ ସଫା ରଖିବା (କିମ୍ବା ଏହାକୁ ବଦଳାଇବା) ଏବଂ ରେଫ୍ରିଜରେଣ୍ଟ (ଏସି ଗ୍ୟାସ୍) ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।
ଯଦି ଏୟାର ଫିଲ୍ଟର ମଇଳା ଥାଏ, ତେବେ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ହ୍ରାସ ପାଇବ ଏବଂ ଶୀତଳତା ଦୁର୍ବଳ ଅନୁଭବ ହେବ। ବିପରୀତ ଭାବରେ, ଯଦି ଗ୍ୟାସ୍ ସ୍ତର କମ୍ ଥାଏ ତେବେ ଏସି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ଥଣ୍ଡା ହେବ ନାହିଁ।