AC ସହ ସିଲିଂ ଫ୍ୟାନ୍ ଚଲାଇବାର ବଡ଼ ଫାଇଦା, ଶୀଘ୍ର ଥଣ୍ଡା ହେବ ରୁମ୍, ଅଧା ଆସିବ ବିଜୁଳି ବିଲ୍!
ଜାଣନ୍ତୁ AC ଏବଂ ସିଲିଂ ଫ୍ୟାନ୍ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଚଲାଇବାର ପ୍ରକୃତ ସତ କ'ଣ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ନିଜ ଘରକୁ ଶୀଘ୍ର ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନରର ତାପମାତ୍ରାକୁ ବହୁତ କମ କରିଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ, ମାସ ଶେଷରେ ପ୍ରବଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ପ୍ରାୟତଃ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇଯାଏ।
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ, ଏହି ସମସ୍ୟାର ଏକ ସରଳ ସମାଧାନ ଆପଣଙ୍କ ରୁମରେ ପୂର୍ବରୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଇପାରେ: ତାହା ହେଉଛି ସିଲିଂ ଫ୍ୟାନ୍। ଅନେକ ଲୋକ ଏସି ଚାଲୁ କରିବା ମାତ୍ରେ ଫ୍ୟାନ୍ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଉଭୟକୁ ଏକାସାଙ୍ଗରେ ଚଲାଇବା ଶୀତଳତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉପାୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଫ୍ୟାନ୍ ରୁମକୁ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭବ କରାଏ:
ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଭାବନ୍ତି ଯେ ପଙ୍ଖା ଘରର ତାପମାତ୍ରାକୁ କମାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ତାହା ନୁହେଁ। ପଙ୍ଖାର ପ୍ରାଥମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ପବନ ପଠାଇବା।
ଯେତେବେଳେ ପବନ ଚର୍ମ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସେ, ଝାଳ ଶୀଘ୍ର ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହୁଏ, ଯାହା ଶରୀରର ଉତ୍ତାପକୁ ଦୂର କରିଦିଏ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରକୃତ ତାପମାତ୍ରା ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରାୟ ୨ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି।
ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଛୋଟ ମନେହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଗରମ ରାତିରେ ଆରାମଦାୟକ ନିଦ ଏବଂ ଭଲ ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ।
AC ଉପରେ କାହିଁକି କମ୍ ଚାପ ପଡ଼େ:
ଥଣ୍ଡା ପବନ ତଳକୁ ତଳକୁ ଯାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ରୁମର ତଳ ଅଂଶ ପ୍ରାୟତଃ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭବ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଉପର ଅଂଶ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଭାବରେ ଉଷ୍ମ ରହିଥାଏ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସମଗ୍ର କୋଠରୀକୁ ସମାନ ଭାବରେ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନରକୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ।
ଯେତେବେଳେ ଏକ ସିଲିଂ ଫ୍ୟାନ୍ ଚାଲେ, ଏହା ରୁମର ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଉଷ୍ମ ପବନକୁ ମିଶ୍ରଣ କରେ ଏବଂ ସମାନ ଭାବରେ ବଣ୍ଟନ କରେ। ଏହା ପୁରା ରୁମରେ ଏକ ସମାନ ଶୀତଳ ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯାହା AC ଥର୍ମୋଷ୍ଟାଟକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାପମାତ୍ରାରେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, କମ୍ପ୍ରେସର କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ ଚାଲିଥାଏ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ ପାଏ।
ବିଦ୍ୟୁତ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପଛରେ ପ୍ରକୃତ ଗଣିତ:
ଯେହେତୁ ଏକ ଫ୍ୟାନ୍ ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ଶୀତଳତା ପ୍ରଭାବ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଆପଣ AC ତାପମାତ୍ରାକୁ କିଛି ଡିଗ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ୨2°C ରେ AC ଚଲାଉଥିଲେ, ତେବେ ଫ୍ୟାନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ଏହାକୁ ୨୪°C କିମ୍ବା ୨୫°C ରେ ସେଟ୍ କରି ସମାନ ସ୍ତରର ଆରାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ।
ଏକ ସାଧାରଣ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର ୧,୦୦୦ ରୁ ୨,୦୦୦ ୱାଟ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ, ଯେତେବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ସିଲିଂ ଫ୍ୟାନ୍ କେବଳ ୧୫ ରୁ ୭୦ ୱାଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି।
ଶକ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, AC ତାପମାତ୍ରାକୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଡିଗ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଦ୍ଵାରା ଶୀତଳୀକରଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରାୟ ୪ ରୁ ୮ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ; ତେଣୁ, କିଛି ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଦ୍ଵାରା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହୋଇପାରେ।
ଏକ ଭାରତୀୟ ପରିବାରର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହାର ଲାଭ ବୁଝନ୍ତୁ:
ଧରାଯାଉ ଆପଣଙ୍କର ଏସି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଦୈନିକ ୮ ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଥାଏ ଏବଂ ହାରାହାରି ୧,୫୦୦ ୱାଟ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଏହା ଆଧାରରେ, ଦୈନିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରାୟ ୧୨ ୟୁନିଟ୍ ହେବ। ଯଦି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦର ପ୍ରତି ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରାୟ ୮ଟଙ୍କା ବୋଲି ଧରିନିଆଯାଏ, ତେବେ କେବଳ ଏସି ପାଇଁ ଦୈନିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରାୟ ୯୬ ଟଙ୍କା ହେବ। ଗୋଟିଏ ମାସ ମଧ୍ୟରେ, ଏହି ପରିମାଣ ପ୍ରାୟ ୨,୮୮୦ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ।
ଏବେ, ଯଦି ଆପଣ AC ର ତାପମାତ୍ରା ୩ ଡିଗ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି ଏବଂ ଏକକାଳୀନ ୫୦ ୱାଟର ସିଲିଂ ଫ୍ୟାନ୍ ଚଲାନ୍ତି, ତେବେ ଫ୍ୟାନ୍ ଚଲାଇବାର ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ନଗଣ୍ୟ ହେବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, AC ର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର ୧୨ ରୁ ୨୪ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ।
ଏହିପରି ଭାବରେ, ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଶହ ଶହ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବା ସମ୍ଭବ। ସାଧାରଣ ଚାରି ମାସର ଭାରତୀୟ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ, ଏହି ସଞ୍ଚୟ୧,୨୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ୨,୪୦୦ ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ।
BLDC ଫ୍ୟାନ୍ ସହିତ ଆହୁରି ଅଧିକ ସଞ୍ଚୟ ସମ୍ଭବ:
ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ BLDC ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ସିଲିଂ ଫ୍ୟାନ୍ ବହୁତ କମ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗତିରେ ମଧ୍ୟ, ଏହି ଫ୍ୟାନ୍ କେବଳ ୧୫ ରୁ ୨୮ ୱାଟ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି – ପାରମ୍ପରିକ ଫ୍ୟାନ୍ ତୁଳନାରେ ବହୁତ କମ୍।
ଯଦି ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ଫ୍ୟାନ୍ କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏକ BLDC ମଡେଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ଆହୁରି ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ।
ଏହି କଥା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ:
ଏକ ପଙ୍ଖା କେବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭବ ପ୍ରଦାନ କରେ, ତେଣୁ ଯଦି କେହି ଘରେ ନାହାଁନ୍ତି ତେବେ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଉଚିତ। ଖାଲି କୋଠରୀରେ ଚାଲୁଥିବା ପଙ୍ଖା କେବଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ ଏବଂ ମୋଟର ଯୋଗୁଁ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ତାପ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ଏହା ସହିତ, ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ସିଲିଂ ଫ୍ୟାନ୍ ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ଘୂରୁଛି ଯାହା ଦ୍ଵାରା ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ତଳକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ହୁଏ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଭଲ ଥଣ୍ଡା ହୁଏ।
AC ଫିଲ୍ଟର ଏବଂ ଫ୍ୟାନ୍ ବ୍ଲେଡ୍ ନିୟମିତ ସଫା କରିବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ; ଧୂଳି ଜମା ହେବା ଦ୍ଵାରା ଉଭୟ ଉପକରଣ ଅଧିକ କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ, ଯାହା ଫଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଏ।