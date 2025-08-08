Asia Cup 2025: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଖବର: ଏସିଆ କପରୁ ପନ୍ତ ହେଲେ ବାହାର

ଏସିଆ କପରେ ଦେଖାଯିବେନି ପନ୍ତ । ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ୟୁଏଇରେ ଖେଳାଯିବ ମ୍ୟାଚ୍ ।

By Jyotirmayee

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏସିଆ କପ୍ 2025 ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଆଉ 1 ମାସ ବାକି ଅଛି, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ଖରାପ ଖବର ଆସିଛି। ୱିକେଟକିପର ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଋଷଭ ପନ୍ତ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ଏସିଆ କପରୁ ବାହାରେ ରହିପାରନ୍ତି।

ସେ କେବଳ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ପରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜରେ ମଧ୍ୟ ଖେଳିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଥ ଟେଷ୍ଟରେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ସେ ସେହି ମ୍ୟାଚରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଶେଷ ଟେଷ୍ଟରୁ ବାହାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ।

ଏସିଆ କପ୍ 9 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ 28 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ UAEରେ ଖେଳାଯିବ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ 10 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ UAE ସହିତ, ତା’ପରେ 14 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଭାରତ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 19 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଓମାନ ବିପକ୍ଷରେ ତାର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଋଷଭ ପନ୍ତ ଏସିଆ କପରୁ ବାହାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି।

ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବେ ନାହିଁ
ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଥ ଟେଷ୍ଟରେ ଋଷଭ ପନ୍ତ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। କ୍ରିସ୍ ୱକ୍ସଙ୍କ ଏକ ବଲ ପନ୍ତଙ୍କ ଡାହାଣ ଜୋତାରେ ବାଜିଥିଲା, ଯାହା ଉପରେ ସେ ରିଭର୍ସ ସଟ୍ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ସ୍କାନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ପାଦ ଆଙ୍ଗୁଠି ଫ୍ରାକ୍ଚର ହୋଇଛି।

ତଥାପି, ସେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେ ୫ମ ଟେଷ୍ଟ ଖେଳି ନଥିଲେ। କୁହାଗଲା ଯେ ସେ ପ୍ରାୟ ୬ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ପଡ଼ିଆରୁ ଦୂରରେ ରହିବେ।

୨୦୨୫ ଏସିଆ କପ୍ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ

ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୦ – ୟୁଏଇ ବିପକ୍ଷରେ (ଦୁବାଇ)

ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୪ – ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ (ଦୁବାଇ)

ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯ – ଓମାନ ବିପକ୍ଷରେ (ଆବୁଧାବି)

ଫେରିପାରନ୍ତି

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ରିଷଭ ପନ୍ତ ଏସିଆ କପରୁ ବାଦ ପଡିଛନ୍ତି। ଅକ୍ଟୋବର ୨ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ଖେଳିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ୨ଟି ଟେଷ୍ଟ ଖେଳିବ, ଯାହା ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଯିବ।

ପନ୍ତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତରୁ କ୍ରିକେଟ୍ ମଇଦାନକୁ ଫେରିପାରିବେ, ଯେଉଁଠାରେ ୩ଟି ଦିନିକିଆ ଏବଂ ୫ ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ର ସିରିଜ୍ ଖେଳାଯିବ। ଯଦି ପନ୍ତ ଏଥିରେ ଫେରି ନଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳ ଭାରତ ଆସିବ, ଯେଉଁଠାରେ ପନ୍ତ ୨ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ।

