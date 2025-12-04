ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ ଲଗାତାର ନଅଟି ବୋମା ପକାଇଲା ଋଷ, ରକ୍ତରେ ଜୁଡୁବୁଡୁ ଦୁଇ ଶିଶୁ; ଆଠ ଜଣ ଆହତ, ମହିଳାଙ୍କ ମୁହଁରେ ପଶିଗଲା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କାଚ

Russia Air Strike: ଋଷ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସଂଘର୍ଷରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଉଭୟ ଦେଶ ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି।

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଋଷ ପୁଣି ଥରେ ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଗତକାଲି ରାତିରେ, ଋଷ ସେନା ପୂର୍ବ ୟୁକ୍ରେନର ସ୍ଲୋଭିଆନସ୍କ ସହର ଉପରେ ବୋମା ପକାଇଥିଲା। ଋଷ ସେନା ସହର ଉପରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ନଅଟି ବୋମା ପକାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇ ଶିଶୁ ସମେତ ଆଠ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏକ ଆବାସିକ କୋଠା ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯାଇଥିଲା।

ସ୍ଲୋଭିଆନସ୍କ ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାଡିମ୍ ଫିଲିଆସକିନ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସହର ଖାଲି କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଡୋନେଟ୍ସଙ୍କ ର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ଏବେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପଳାଇବାକୁ ପଡିବ।

ଏକ ଆବାସିକ କୋଠା ଉପରେ ଏକ ବୋମା ପକାଯାଇଥିଲା: ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାଦିମ୍ ଫିଲିଆସ୍କିନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରୁଷ ସେନା ଏକ ଆବାସିକ କୋଠାରେ ବୋମା ପକାଇଥିଲା। ବୋମା ମାଡ଼ ଯୋଗୁଁ କୋଠାର ଏକ ଅଂଶ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା ​​ଏବଂ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଘରଗୁଡ଼ିକର କାଚ ଝରକା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା।

କିଏ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ପୁଟିନଙ୍କ ସହ ଛାଇ ଭଳି…

କିଏ ସେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ବର୍ତ୍ତମାନ…

ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଆହତମାନଙ୍କୁ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳୁ ବାହାର କରି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଆହତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ 60 ବର୍ଷୀୟ ଦମ୍ପତି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କ ମୁହଁରୁ କାଚ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ରକ୍ତ ବାହାରିଥିଲା। ମହିଳା ଜଣକ ଅସ୍ଥିର ଥିଲେ, କାନ୍ଦୁଥିଲେ କାରଣ ସେ ୧୯୯୮ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘର ହରାଇଥିଲେ।

ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସହର ଖାଲି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା: ରୁଷୀୟ ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଫିଲିଆସ୍କିନ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଜାରି କରିଥିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସହର ଛାଡିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ଯେ ରୁଷୀୟ ସେନା ଯେକୌଣସି ସମୟରେ, ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ ଏବଂ ଡୋନେଟ୍ସଙ୍କ ଆଉ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସହର ଛାଡିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ସହରର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏବଂ ଜଳ ଯୋଗାଣକୁ ବାଧା ଦେଇଥିଲା। କାରଣ ସ୍ଲୋଭିଆନସ୍କ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ରଣନୈତିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସହର, ତେଣୁ ରୁଷୀୟ ସେନା ସହର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି।

ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ପୁଟିନଙ୍କ ଚେତାବନୀ: ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ରୁଷ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ୟୁକ୍ରେନ ଶାନ୍ତି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାପ ପକାଯାଉଛି।

ତଥାପି, ଜେଲେନସ୍କି ଏହି ଯୋଜନାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ଏକ ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ପୁଟିନ କହିଥିଲେ ଯେ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ସେମାନେ ରୁଷ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ରୁଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ରୁଷ ତା’ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବ।

