ପକ୍କା ଖେଳାଳି ପୁଟିନ୍: ଶକ୍ତିମାନ ହେବା ପାଇଁ ଇରାନ ସହ ମିଳାଇଲେ ହାତ, ତିଆରି କରିବେ ୮ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର
ମସ୍କୋ: ରୁଷ ଏବଂ ଇରାନ ଇରାନରେ ଛୋଟ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏକ ଚୁକ୍ତିରେ କରିଛନ୍ତି । ବୁଧବାର ମସ୍କୋରେ ଏହି ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ରୁଷ ପରମାଣୁ ସଂସ୍ଥା ରୋଜାଟମର ମୁଖ୍ୟ ଆଲେକ୍ସି ଲିଖାଚେଭ ଏବଂ ଇରାନର ପରମାଣୁ ମୁଖ୍ୟ ମହମ୍ମଦ ଇସଲାମି ଦସ୍ତାବିଜରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ। ରୋଜାଟମ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ରଣନୈତିକ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି।
ଇରାନର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହମ୍ମଦ ଇସଲାମି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ 2040 ସୁଦ୍ଧା 20 ଗିଗାୱାଟ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ଏହାକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ, ଆଠଟି ନୂତନ ପରମାଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ଚାରିଟି ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରଦେଶ ବୁଶେହରରେ ଅବସ୍ଥିତ ହେବ। ଏହା ଇରାନକୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟୁତ ଚାହିଦାର ମାସଗୁଡ଼ିକରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଅଭାବରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବ।
ଗୋଟିଏ ରିଆକ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ
ବର୍ତ୍ତମାନ, ଦକ୍ଷିଣ ସହର ବୁଶେହରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଇରାନରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପରମାଣୁ କେନ୍ଦ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅଛି। ଏହା ରୁଷ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏବଂ ଏହାର କ୍ଷମତା 1 ଗିଗାୱାଟ। ରୁଷ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଦୃଢ଼ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି।
ରୁଷ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଦ୍ୱାରା ଇରାନ ପରମାଣୁ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛି। ଜୁନ୍ ୧୩ ତାରିଖରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନର ପରମାଣୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏବଂ ସାମରିକ ଘାଟି ଉପରେ ଏକ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା।
ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଇରାନର ଶୀର୍ଷ ସେନା କମାଣ୍ଡର ଏବଂ ପରମାଣୁ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ସମେତ ୧୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ଇରାନ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣର ଜବାବ ଦେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଡଜନ ଡଜନ ଇସ୍ରାଏଲୀ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ଇରାନର ତିନୋଟି ପରମାଣୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉପରେ ବୋମା ପକାଇଥିଲା। ଇରାନ ନିଜର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବଜାୟ ରଖିଛି।
ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ ୟୁରାନିୟମ୍ ଭଣ୍ଡାର
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୧ ତାରିଖରେ, ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଆରାଘଚି ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲୀ ଏବଂ ଆମେରିକା ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଇରାନର ଉଚ୍ଚ-ଗ୍ରେଡ୍ ୟୁରାନିୟମ୍ ଭଣ୍ଡାର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ ପୋତା ଯାଇଥିଲା।
ଆରାଘଚି ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଏହି ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଜାତିସଂଘ ପରମାଣୁ ପର୍ଚର୍ଡଗ୍ ଇରାନର ସମୃଦ୍ଧ ୟୁରାନିୟମ୍ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ଏଜେନ୍ସି କହିଛି ଯେ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଇରାନର ପରମାଣୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପରଠାରୁ ଇରାନର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିଷୟରେ ଏହାର କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ।