ତୈଳ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ରୁଷରୁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର, ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ବନ୍ଦ ହେଲେ ବି ହେବନି ଅଭାବ, ବଢ଼ିବନି ଆଉ ଦର
Oil Crisis: ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବିଶ୍ୱ ଇନ୍ଧନ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ରୁଷରୁ ଏକ ଭଲ ଖବର ଆସିଛି। ବିଶେଷକରି ରୁଷ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ଯେ, ସେ ଭାରତର ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣକୁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ରୁଷ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେର୍ଗେ ଲାଭରୋଭ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରୁଷ ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଯେ ଭାରତର ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ।
ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଣର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି
ରୁଷ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେର୍ଗେ ଲାଭରୋଭ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, “ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଯେ, ରୁଷର ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାରତର ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତିକୂଳ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ନାହିଁ। କୌଣସି ଅନୁଚିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଭାରତ ଏବଂ ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ଚୁକ୍ତିକୁ ଦୁର୍ବଳ ନ କରିବା ପାଇଁ ରୁଷ ଯଥାସମ୍ଭବ ପ୍ରୟାସ କରିବ।”
ରୁଷରୁ ଭାରତକୁ ଯୋଗାଣ ଜାରି ରହିବ
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରୁଷ ଭାରତ ଏବଂ ଏହାର ଅନ୍ୟ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିରନ୍ତର ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ପୂରଣ କରିଛି। ଭାରତକୁ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ରୁଷ ଗ୍ୟାସ, ତେଲ ଏବଂ କୋଇଲା ଭଳି ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନର ସ୍ଥିର ଯୋଗାଣ ଜାରି ରଖିଛି।
ସମ୍ପର୍କ ହେବ ଆହୁରି ମଜବୁତ
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଲାଭରୋଭ ସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନର ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ, ରୁଷ ଏବଂ ଭାରତ ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ସହଯୋଗକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। ଭାରତ ଏବଂ ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗୀତା କେବଳ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ କୂଟନୀତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ଭୂରାଜନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟପଟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିବା ସମୟରେ, ରୁଷ ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅଂଶୀଦାର ଭାବରେ ଭାରତ ସହିତ ଠିଆ ହେବ।
ହରମୁଜ୍ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି
ଯଦି ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ତେବେ ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ବଜାରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ଥିରତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଭାରତ ଏହାର ଇନ୍ଧନ ଆବଶ୍ୟକତାର ଏକ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଂଶ ଆମଦାନୀ କରୁଥିବାରୁ, ରୁଷ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସରକାର ଏବଂ ଭାରତୀୟ ବଜାର ଉଭୟ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଭାବରେ ଆସିଥାଏ। ଏହା ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଯୋଗାଣର ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ଘରୋଇ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ଚାପ କମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।