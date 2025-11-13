ରାତାରାତି ବଦଳିଲା ସହରର ନକ୍ସା; ୬୪୫ ଥର ଆକ୍ରମଣ କଲାଣି ରୁଷିଆ, ଯୁଦ୍ଧରେ ଛାରଖାର ହେଲାଣି ୟୁକ୍ରେନ ସହର…
କେବେ ବନ୍ଦ ହେବ ରୁଷିଆ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ?
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଜଳୁଛି ୟୁକ୍ରେନ। କେଉଁଠି ଡ୍ରୋନରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ମିସାଇଲ ମାଡ ଚାଲିଛି। ୟୁକ୍ରେନର ସବୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ସହରକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆଟାକ କରୁଛି ରୁଷିଆ।
ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ଯ କଥା କି ୟୁକ୍ରେନରେ ଥିବା ଜୋପୋରିଝିଆ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଛଅ ଶହରୁ ଅଧିକ ଥର ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଏହି ସହରର ନକ୍ସା ପୁରା ବଦଳିଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି।
ୟୁକ୍ରେନରେ ଥିବା ଜୋପୋରିଝିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟାନକ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ରୁଷିଆ ସେନା। ଗତ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଏଠାରେ ମୋଟ ୬୪୫ ଥର ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟର ଖୁଲାସା ହେବା ପରେ ୟୁକ୍ରେନ ସମେତ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ଯ ଖେଳିଯାଇଛି।
କାହିଁକି ବଢୁଛି ଯୁଦ୍ଧ: ରୁଷିଆ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧକୁ ପାଖପାଖି 3 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିସାରିଲାଣି। ମାତ୍ର ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ କେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟ ନଇଁବାକୁ ନାରାଜ। କେବେ ୟୁକ୍ରେନ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ନିୟମରେ ରାଜି ହେବା ବେଳେ ରୁଷିଆ ଆଗୁଆ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛିତ ଆଉ କେବେ ରୁଷିଆ ରାଜି ହେବା ବେଳେ ୟୁକ୍ରେନ ଦେଶ କିଛି ଗଡବଡ କରୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା ସୈନ୍ଯବଳ କମ ହେତୁ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା କଥା ।
ମାତ୍ର ସେପରି ହେଉନାହିଁ କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏମାନଙ୍କୁ ସାହାର୍ଯ୍ଯ କରୁଛନ୍ତି। ଯେପରିକି ଉତରକୋରିଆ ଦେଶର ସୈନ୍ଯ ରୁଷିଆ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲଢୁଛନ୍ତି। ଠିକ ସେହିପରି ୟୁକ୍ରେନକୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସହଯୋଗୀ ଦେଶ ସହାୟତା ଦେଉଛନ୍ତି। ଯାହାର ପରିଣାମ ସ୍ବରୂପ ଯୁଦ୍ଧ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି।
ଆଉ ଯଦି ଦୁଇ ଦେଶର କ୍ଷତି କଥା ଆକଳନ କରିବା ଅନେକ ସୈନ୍ଯଙ୍କ ଜୀବନ ଯିବା ସହ ଏଥିରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ସୈନ୍ଯ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।