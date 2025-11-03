ୟୁକ୍ରେନରେ ଆତଙ୍କ; ରାତାରାତି ମିସାଇଲ ଓ ଡ୍ରୋନ ମାଡରେ ଥରିଲା ଏହି ଦେଶ, ରୁଷିଆ ସାମରିକ ବଳ ଆଗରେ ଧରାଶାୟୀ ହେଲାଣି ୟୁକ୍ରେନ…
ରାତି ଅନ୍ଧାରରେ ଧ୍ବଂସ ହେଲା ୟୁକ୍ରେନ...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ରୁଷ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ଚାରି ବର୍ଷ ଧରି ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ୟୁକ୍ରେନ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ରୁଷ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବ, କିନ୍ତୁ ତାହା ହୋଇନଥିଲା।
ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲଢିଥିଲା। ପରେ ୟୁକ୍ରେନର ସାମରିକ ବଳ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ବସିବା ବେଳକୁ ଅନ୍ଯନ୍ଯ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ୟୁକ୍ରେନକୁ ସାହାର୍ଯ୍ଯ କରିଥିଲେ।
ତଥାପି, ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ରୁଷର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଆକ୍ରମଣକୁ ବିଚାର କଲେ, ରୁଷ ଯେକୌଣସି ମୂଲ୍ୟରେ ଏହି ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ୟୁକ୍ରେନକୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ।
ଧୀରେ ଧୀରେ ୟୁକ୍ରେନର ସୈନ୍ଯ ବଳ ସମାପ୍ତ ହେବା ସହ ଏବେ ୟୁକ୍ରେନ ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି।
ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ରୁଷ ଡ୍ରୋନ ଆକ୍ରମଣ କରି ଏକ ଭୟାନକ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ରୁଷ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ମାସରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଡ୍ରୋନରେ ଆକ୍ରମଣ କରିନାହିଁ।
ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନର ପାୱାର ଗ୍ରୀଡ ଉପରେ ରାତି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆକ୍ରମଣରେ, ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବା ଯୋଗାଉଥିବା ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିଲା।
ୟୁକ୍ରେନର ବାୟୁସେନା ଅନୁଯାୟୀ, ରୁଷ ସେନା ଅକ୍ଟୋବରରେ 270ଟି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ନିକ୍ଷେପ କରିଛି, ଯାହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ତୁଳନାରେ 46% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ଏପରିକି 2023ରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ଏପରି ଆକ୍ରମଣ କରିନଥିଲା ରୁଷିଆ। ଏହା ସହିତ, ପ୍ରାୟ 5,000 ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନେକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ପ୍ରତିରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ୟୁକ୍ରେନ ଏହାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିପାରି ନଥିଲା।
ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଦୁଇ ପଟର ଅନେକ ସୈନ୍ଯଙ୍କ ଜୀବନ ଗଲାଣି। ମାତ୍ର 4 ବର୍ଷ ବିତିସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଦଳ ଲଗାତାର ଲଢୁଛନ୍ତି।