ହର୍ମୁଜ ନ ଖୋଲିଲେ ବି ଭାରତକୁ ନାହିଁ ଚିନ୍ତା, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଖାତିରି ନ କରି ରୁଷରୁ ରେକର୍ଡ ତେଲ ଆମଦାନୀ କରୁଛି ଦେଶ

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଖାତିରି ନ କରି ରୁଷରୁ ରେକର୍ଡ ତେଲ ଆମଦାନୀ କରୁଛି ଦେଶ

By Jyotirmayee Das

Global Oil Crisis: ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳିକୁ ନେଇ ବାକ୍‌ଯୁଦ୍ଧ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ଲେବାନନ୍ ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲର ସମ୍ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଇରାନ ପୁଣି ଥରେ ହର୍ମୁଜ୍ ଜଳପଥ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଖୋଲା ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ୬୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ନହୁଏ, ତେବେ ଆମେରିକା ହର୍ମୁଜ୍‌ରେ ଟୋଲ୍ ଆଦାୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ।

ଏହି ଦୁଇଟି ଖବର ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଏକ ଆଶ୍ୱାସନାଜନକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଭାରତର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବନ୍ଧୁ ରୁଷ ଏବେ ଦେଶକୁ ରେକର୍ଡ ପରିମାଣର ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ପଠାଉଛି। କେପ୍ଲରର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ୧୯ ଜୁନ୍ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ରୁଷରୁ ହାରାହାରି ୨୬.୬ ଲକ୍ଷ ବ୍ୟାରେଲ୍ ପ୍ରତିଦିନ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ଆମଦାନୀ କରିଛି, ଯାହା ମେ ମାସରେ ୧୯.୧ ଲକ୍ଷ ବିପିଡି ଥିଲା। ଏହା ସହିତ ରୁଷ, ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ତୈଳ ଯୋଗାଣକାରୀ ଦେଶ ହୋଇ ରହିଛି।

ୟୁଏଇରୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଲା ତେଲ କ୍ରୟ

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ…

ଭୁଲିଯାଇଛନ୍ତି କି IRCTC ଆକାଉଣ୍ଟର ପାସୱାର୍ଡ?…

ଭାରତ ଜୁନ୍ ମାସରେ ରୁଷ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ (UAE) ରୁ ମଧ୍ୟ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ କ୍ରୟ ବଢ଼ାଇଛି। ବିଶ୍ଳେଷକମାନଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳିରୁମଧ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୋଲିବା ଏବଂ ଗଲ୍ଫ ବା ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରୁ ତୈଳ ଯୋଗାଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ଭାରତୀୟ ରିଫାଇନେରୀଗୁଡ଼ିକ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମହଜୁଦ୍ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଆମଦାନୀ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି।

ଜୁନ୍ ମାସରେ ୟୁଏଇରୁ ଆମଦାନୀ ୬.୩୬ ଲକ୍ଷ ବିପିଡି ରହିଛି। ସେହିପରି ଭେନେଜୁଏଲା ୨.୦୯ ଲକ୍ଷ ବିପିଡି ସହ ଭାରତର ଚତୁର୍ଥ ବୃହତ୍ତମ ତୈଳ ଯୋଗାଣକାରୀ ଦେଶ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସାଉଦି ଆରବରୁ ଆମଦାନୀ ପ୍ରତିଦିନ ୩.୮୪ ଲକ୍ଷ ବ୍ୟାରେଲ୍ ରହିଛି।

ଆମେରିକାରୁ ହ୍ରାସ ପାଇଲା ଆମଦାନୀ

ଏହାର ବିପରୀତରେ, ଆମେରିକାରୁ ଭାରତର ତୈଳ ଆମଦାନୀ ହ୍ରାସ ପାଇ ମାତ୍ର ୯୧,୦୦୦ ବିପିଡି ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହା ମେ ମାସରେ ୨.୫୨ ଲକ୍ଷ ବିପିଡି ଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏଲ୍‌ପିଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗଲ୍ଫ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯୋଗାଣ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ପରେ ଆମେରିକା ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଏଲ୍‌ପିଜି ଯୋଗାଣକାରୀ ଭାବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଣର ବିବିଧକରଣ ବଢ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁଦୂର ପରିବହନ କାରଣରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।

ଭାରତକୁ ଶସ୍ତା ତେଲ ଦେଉଛି ରୁଷ

ଭାରତର ବୈଦେଶିକ କ୍ରୟ ନୀତିରେ ବିବିଧକରଣ ରଣନୀତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି। ରୁଷରୁ ରିହାତି ଦରରେ ମିଳୁଥିବା ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଭାରତ ପାଇଁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇ ରହିଥିବା ବେଳେ ୟୁଏଇରୁ ବଦ୍ଧିତ କ୍ରୟ ହୋର୍ମୁଜ୍ ଜଳପଥର ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛି।

ଭାରତ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଶକ୍ତି ଆମଦାନୀକାରୀ ଦେଶ ଏବଂ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍, ଏଲ୍‌ଏନ୍‌ଜି ତଥା ଏଲ୍‌ପିଜି ପାଇଁ ଗଲ୍ଫ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ନିର୍ଭର କରେ। ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଇରାନ ଦ୍ୱାରା ହୋର୍ମୁଜ୍ ଜଳପଥ ବନ୍ଦ କରାଯିବା ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ତୈଳ ପରିବହନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା।

କେପ୍ଲରର ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରବନ୍ଧକ ସୁମିତ ରିତୋଲିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ହୋର୍ମୁଜ୍ ଜଳପଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୋଲିବା ଦ୍ୱାରା ଭାରତକୁ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଆଶ୍ୱାସନା ଏଲ୍‌ପିଜି ଯୋଗାଣରେ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ଏବଂ ଏଲ୍‌ଏନ୍‌ଜି ଆମଦାନୀ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବାକୁ କିଛି ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିପାରେ।

ତାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଜୁନ୍ ମାସରେ ରୁଷରୁ ଭାରତର ତୈଳ ଆମଦାନୀ ୨୩.୫ ଲକ୍ଷ ବିପିଡିରୁ ଅଧିକ ରହି ଏକ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆକର୍ଷଣୀୟ ରିହାତି ଏବଂ ସ୍ଥିର ଚାହିଦା ଯୋଗୁଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ରୁଷର ତେଲ ଭାରତୀୟ ଆମଦାନୀର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ହୋଇ ରହିବ।

You might also like More from author
More Stories

ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ…

ଭୁଲିଯାଇଛନ୍ତି କି IRCTC ଆକାଉଣ୍ଟର ପାସୱାର୍ଡ?…

‘ପାକିସ୍ତାନର ରଣନୀତିରୁ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ…

PF ଖାତାଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର, ଆହୁରି ସହଜ…

1 of 28,995