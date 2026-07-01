ରୁଷରେ ଭୟଙ୍କର ପେଟ୍ରୋଲ ସଙ୍କଟ; ଭାରତ ପଠାଇଲା ୬୦ ହଜାର ଟନ
ୟୁକ୍ରେନର ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣରେ ରୁଷର ରିଫାଇନାରୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଯାହାଫଳରେ ରୁଷରେ ପେଟ୍ରୋଲ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ତୈଳ କୁବେର ରୁଷ ପାଖରେ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ସଙ୍କଟ। ଭାରତକୁ ସହାୟତା ମିଗିଲା। ରୁଷର ଏପରି କଠିନ ସମୟରେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଛି ଭାରତ। ପ୍ରାୟ ୬୦,୦୦୦ ଟନ ପେଟ୍ରୋଲ ରୁଷ ପଠାଇଛି। ଆଗକୁ ଆହୁରି ଦୁଇଟି ଟ୍ୟାଙ୍କରରେ ୩୦ରୁ ୪୦ ହଜାର ଟନ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛି ଭାରତ।
ୟୁକ୍ରେନର ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣରେ ରୁଷର ରିଫାଇନାରୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଯାହାଫଳରେ ରୁଷରେ ପେଟ୍ରୋଲ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି। ପେଟ୍ରୋଲ୍ ପାଇଁ ପମ୍ପ ଗୁଡିକରେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଧାଡି ଲାଗୁଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ପାଇଁ ମାରପିଟ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ସଙ୍କଟକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଭାରତକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଛି ରୁଷ। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତ ପେଟ୍ରୋଲ ପଠାଉଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରୁଷ ପ୍ରତି ମାସରେ ମୋଟ ୪ ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ଆମଦାନୀ କରିବାର ଯୋଜନା କରୁଛି। ଏଥିରେ ପଡୋଶୀ ବେଲାରୁସ ପୂର୍ବରୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି।
ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଚାହିଦା ବଢିଲା
ରୁଷରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ପ୍ରତିଦିନ ଅତି କମରେ ୧ ଲକ୍ଷ ୧୦ ହଜାର ଟନ୍ ପେଟ୍ରୋଲର ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ୟୁକ୍ରେନର ଆକ୍ରମଣ କାରଣରୁ ଅନେକ ରିଫାଇନାରୀ ବନ୍ଦ କିମ୍ବା ଆଂଶିକ ଭାବେ କାମ କରୁଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଡ୍ରୋନ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଇନ୍ଧନର ଅଭାବ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏହାକୁ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ରୁଷକୁ ରେଳରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଯୋଗାଣ କରୁଛି ବେଲାରୁସ। ମେ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ତୁଳନାରେ ଜୁନରେ ୭୦ ହଜାର ଟନରୁ ଅଧିକ ପେଟ୍ରୋଲ ପଠାଯାଇଛି ବେଲାରୁସ। ରୁଷର ସଂସଦ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଇନ୍ଧନ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ସବସିଡି ଦେବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।
ଭାରତ-ରୁଷର ବଢୁଥିବା ତୈଳ ବାଣିଜ୍ୟ
ମଜାଦାର କଥା ହେଉଛି, ଭାରତ ରୁଷରୁ କଞ୍ଚା ତେଲ ରେକର୍ଡ ପରିମାଣରେ କିଣୁଛି। ଜୁନରେ ଭାରତର ମୋଟ କଞ୍ଚା ତେଲ ଆମଦାନୀରେ ରୁଷର ଅଂଶ ୫୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମେ’ ମାସରେ ଏହା ୩୬.୫ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା। ଜୁନରେ ଭାରତ ରୁଷରୁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ ୨୭ ଲକ୍ଷ ବ୍ୟାରେଲ କଞ୍ଚା ତେଲ ନେଇଥିଲା।
ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ତୈଳ ଆମଦାନୀକାରୀ ଦେଶ। ଷ୍ଟ୍ରେଟ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜର ଅସୁବିଧା କାରଣରୁ ଭାରତ ରୁଷୀୟ ତେଲ ଉପରେ ଆହୁରି ଭରସା ବଢାଇଛି। ସେହିପରି ରୁଷକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପେଟ୍ରୋଲର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିବାରୁ ଭାରତରୁ ସାହାଯ୍ୟ ନେଉଛି। ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରର ଏହି ବାଣିଜ୍ୟ ଗତ କିଛି ବର୍ଷରେ ବେଶ ମଜବୁତ ହୋଇଛି।
ଉଦ୍ୟୋଗ ସୂତ୍ର କହୁଛନ୍ତି; ରୁଷ ଅନେକ ଦେଶରୁ ପେଟ୍ରୋଲ କିଣିବା କଥା କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଦର ତା’ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ଭାରତର କେଉଁ ରିଫାଇନାରୀ ଏହି ଯୋଗାଣରେ ସାମିଲ ଅଛି, ତାହା ଏପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ନାହିଁ। ରୁଷର ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଓ ଭାରତର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏ ପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ ଏ ଉପରେ କୌଣସି ଆଧିକାରିକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇନାହାଁନ୍ତି।