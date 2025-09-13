US Tarrif On India: ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଡବଲ ଝଟକା, ଭାରତ ଆସୁଛନ୍ତି ପୁଟିନଙ୍କ ଖାସ୍, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ରଣନୀତି
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଡବଲ ଝଟକା । ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଟାରିଫ୍ ମଧ୍ୟରେ, ରୁଷର ଉପପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦିମିତ୍ରୀ ପାତ୍ରୁଶେଭ ଏହି ମାସରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ରଣନୀତି ।
ୱାଶିଂଟନ: ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଟାରିଫ୍ ମଧ୍ୟରେ, ରୁଷର ଉପପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦିମିତ୍ରୀ ପାତ୍ରୁଶେଭ ଏହି ମାସରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ପାତ୍ରୁଶେଭ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରର ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗସ୍ତର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭାରତରୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆମଦାନୀ ଏବଂ ସାର ଯୋଗାଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବା।
ଭାରତ ଆମେରିକାକୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଯୋଗାଣକାରୀ, କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ୫୦% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବା ପରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ରୁଷ ଭାରତୀୟ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ରପ୍ତାନିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବଜାର ହୋଇପାରେ।
ପାତ୍ରୁଶେଭଙ୍କ ଗସ୍ତର ଏଜେଣ୍ଡା
ଯାତ୍ରା ସମୟରେ, ଦିମିତ୍ରୀ ପାତ୍ରୁଶେଭ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ଭାରତୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି। ଆମେରିକା ଭାରତୀୟ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବଜାର ହୋଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ବାର୍ଷିକ କୋଟି କୋଟି ଡଲାରର ବାଣିଜ୍ୟ ହୁଏ। ତଥାପି, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଶୁଳ୍କ ଏହି ବାଣିଜ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ରପ୍ତାନିକାରୀମାନେ ଆମେରିକା ବଜାରରେ ଇକ୍ୱେଡର, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଭିଏତନାମ ଏବଂ ଚୀନ୍ ଭଳି ଦେଶମାନଙ୍କଠାରୁ କଠିନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ରୁଷର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବଜାର ଭାରତ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ଏକ ଉପାୟ ହୋଇପାରେ।
ଟାରିଫ୍ କୁ ନେଇ ଆମେରିକାର ଚାପ
ଟ୍ରମ୍ଫ ପ୍ରଶାସନ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ଟାରିଫ୍ ଲାଗୁ କରିଛି, ଯାହା ଭାରତୀୟ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆମଦାନୀ ଉପରେ ମୋଟ ଶୁଳ୍କ ହାର 58% ରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଏବେ G-7 ଦେଶର ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଭିତରେ, ଶୁକ୍ରବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ G-7 ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୈଠକରେ, ଆମେରିକା ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି।
ଭାରତର ମତ କ’ଣ?
ଆମେରିକା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ଭାରତ ରୁଷରୁ ତେଲ କିଣି ୟୁକ୍ରେନରେ ପୁଟିନଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧକୁ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି। ତଥାପି, ଭାରତ ଏହି ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି କହିଛି ଯେ ଏହା ଅନୁଚିତ ଏବଂ ଅନ୍ୟାୟ। ଦେଶ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ, ବଜାର ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହାର ନୀତିକୁ ଯଥାର୍ଥ କରିଛି।