ଭାରତ ପାଇଁ ବିପଦର ବନ୍ଧୁ ସାଜିଲା ରୁଷ ; କହିଲା-‘ଭାରତକୁ ତେଲ ଏବଂ ଏଲପିଜି ଯୋଗାଇବା ଜାରି ରଖିବୁ’

ଭାରତ-ରୁଷ ସମ୍ପକର୍କୁ ନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଡେନିସ୍ ଆଲେିପାଭ୍ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ଶକ୍ତି ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପକର୍ରେ େଅନକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିଛନ୍ତି।

By Priyanka Das

India-US Friendship : ଭାରତେର ଅବସ୍ଥାପିତ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଡେନିସ୍ ଆଲେିପାଭ୍ ନିକଟେର ଦୁଇ ଦେଶର ସମ୍ପକର୍କୁ ନେଇ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ବଦଳୁଥିବା ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତେିର ଭାରତ ଓ ରୁଷର ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ପୁରୁଣା ନେୁହଁ, ବରଂ ଏହା ଆହୁରି ଅଧିକ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହେବୋର ଲାଗିଛି। ଆଲେିପାଭ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱେର େଯେତ ବି ଚାପ ରହୁ ନା କାହିଁକି, ରୁଷ ଭାରତକୁ କଞ୍ଚା ତେଲ (ଉକ୍ସଙ୍କୟର ଙସକ୍ଷ) ଏବଂ ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ କରିବ ନାହିଁ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର କଟକଣା ସେତ୍ତ୍ୱ ଭାରତକୁ ରୁଷରୁ ମିଳୁଥିବା ଯୋଗାଣ ପୂର୍ବ େଅପକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ଭାରତର ଅଥର୍ନୀତି ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି।

ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରେର ଦୁଇ ଦେଶର ସହଭାଗିତା ଏକ ନୂଆ ଶିଖରେର ପହଞ୍ଚିଛି:

ଏସ-୪୦୦ ମିସାଇଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍‌: ବାକି ଥିବା ସମସ୍ତ ୟୁନିଟ୍ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଭାରତକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ।

ବ୍ରେହ୍ମାସ ଓ େଏକ-୨୦୩: ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସଫଳତା ଭୋବ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି।

ଏସୟୁ-୫୭ ଲଢୁଆ ବିମାନ: ଭାରତ ରୁଷର ସବୁଠାରୁ ଆଧୁନିକ ଷ୍ଟେଲ୍‌ଥ ଫାଇଟର୍ ଜେଟ୍ ଏସୟୁ-୫୭ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇଛି।

ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟେର ୧୦୦ ବିଲିୟନ ଡଲାରର ବାର୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ହେଉଛି ପ୍ରାୟ ୯୫% କାରବାର େଏବ ନିଜସ୍ୱ ମୁଦ୍ରା (ଟଙ୍କା ଓ ରେୁବଲ୍‌) ରେ ହେଉଛି, ଯାହା ଅୋମରିକୀୟ ଡଲାରର ପ୍ରଭାବକୁ କମ୍ କରିଛି। ବାଣିଜ୍ୟ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ରୁଷ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଭାରତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କୃଷି ଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ମେସିନାରୀ ରୁଷକୁ ପଠାଉ। ରୁଷ ଆଶାବାଦୀ ଯେ େସେପ୍ଟମ୍ବର ୨୦୨୬ ରେ ଭାରତେର ହେବାକୁ ଥିବା ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନେୀର ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ନେିଜ ଭାରତ ଆସେିବ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ରୁଷ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି।

ଅୋମରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ଆକ୍ରମଣକୁ ରୁଷ ସମୋଲାଚନା କରିବା ସହ ଇରାନକୁ ନିଜର ଆତ୍ମରକ୍ଷା ଓ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଅଧିକାର ଅଛି ବୋଲି କହିଛି। ଯୁଦ୍ଧ ନେୁହଁ, ବରଂ ସ୍ଥାୟୀ ଅୋଲାଚନା ହିଁ ସମାଧାନର ବାଟ ବୋଲି ରୁଷ ଦୋହରାଇଛି। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଚାପ ସେତ୍ତ୍ୱ ଭାରତ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁତାକୁ ଯେଭଳି ବଜାୟ ରଖିଛି, ତାହା ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତେିର ଏକ ନୂଆ ଉଦାହରଣ।

 

