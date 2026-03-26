ଇରାନ-ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧରେ ଧନୀ ହେଉଛି ରୁଷ, ପ୍ରତିଦିନ ଅଣ୍ଟିରେ ପୂରାଉଛି ୭୧ ବିଲିୟନ ଟଙ୍କା; ଟେନସନରେ ଟ୍ରମ୍ପ
ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ରୁଷିଆର ରୋଜଗାର...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ୨୭ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ, ୟୁରୋପ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଏହି ସଂଘର୍ଷରୁ ରୁଷ କ୍ରମଶଃ ଧନୀ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।
ଆମେରିକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହଟାଇବା ପରେ, ରୁଷ ବହୁ ପରିମାଣରେ ତେଲ ବିକ୍ରି କରୁଛି। ତେଲ ବିକ୍ରୟରୁ ରୁଷ ପ୍ରତିଦିନ ଅତି କମରେ ୭୧ ବିଲିୟନ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛି। ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ରୁଷ ପାଇଁ ଏକ ରେକର୍ଡ ରାଜସ୍ୱ। କାରଣ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଆମେରିକା ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ରୁଷର ତୈଳ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଥିଲା।
ଦି ଟେଲିଗ୍ରାଫ୍ ୟୁକେ ଅନୁଯାୟୀ, ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ରୁଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ୨୪ ବିଲିୟନ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର ତେଲ ବିକ୍ରି କରିବ। ରୁଷ ପ୍ରତିଦିନ ୭୬୦ ମିଲିୟନ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର ତେଲ ବିକ୍ରି କରୁଛି, ଯାହା ପ୍ରାୟ ₹୭୧ ବିଲିୟନ ଡଲାର ସମାନ।
ରୁଷିଆର ରୋଜଗାର କିପରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା:
୧. ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରାୟତଃ ବନ୍ଦ ଅଛି। କିଛି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରୁ ତୈଳ ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ରୁଷଠାରୁ ତୈଳ କ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଏଥିପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି।
୨. ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ, ରୁଷ ରିହାତି ମୂଲ୍ୟରେ ତେଲ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହା ସାଧାରଣ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। କିଭ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ରୁଷୀୟ ତେଲ ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ ୧୦୦ ଡଲାରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଏହା ରୁଷର ରାଜସ୍ୱରେ ନାଟକୀୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
୩. ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ୍ ଭଳି ଦେଶମାନେ ରୁଷରୁ ତେଲ କ୍ରୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୬ ତୁଳନାରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ରେ ରୁଷରୁ ୭୨ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ତେଲ କିଣିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।
ଯୁଦ୍ଧରେ ରୁଷ ଇରାନକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି: ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଟାଇମ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ, ରୁଷ ଯୁଦ୍ଧରେ ଇରାନକୁ ସହାୟତା କରୁଛି। ରୁଷ ଇରାନକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟତୀତ ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପଠାଉଛି। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଗୁଇନ୍ଦା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଧୃତି ଦେଇ ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ରୁଷ ଇରାନକୁ ଇସ୍ରାଏଲୀ ଏବଂ ଆମେରିକୀୟ ଘାଟି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରେ। ରୁଷ ସାଟେଲାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରେ।
ଏହି ସୂଚନା ଆଧାରରେ ଇରାନ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ରୁଷ ଏହି ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି। ରୁଷ କହିଛି ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ସେ କେବଳ ଇରାନକୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଔଷଧ ପଠାଇଛି।