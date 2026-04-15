ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ୩୦୦ରୁ ଅଧିକ ମିସାଇଲ୍ ଓ ଡ୍ରୋନ୍ ମାଡ଼ କଲା ରୁଷ
କିଭ୍ : ରୁଷ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଏବେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇଛି। ବୁଧବାର ସକାଳେ ରୁଷୀୟ ସେନା ୟୁକ୍ରେନର ବିଭିନ୍ନ ସହର ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ରୁଟର୍ସ (Reuters) ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ରୁଷ ୩୦୦ରୁ ଅଧିକ ଡ୍ରୋନ ଏବଂ ବାଲିଷ୍ଟିକ ମିସାଇଲ ମାଡ଼ କରି ୟୁକ୍ରେନକୁ ଥରହର କରିଦେଇଛି।
ୟୁକ୍ରେନ ବାୟୁସେନାର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ବୁଧବାର ସକାଳ ମଧ୍ୟରେ ରୁଷ ମୋଟ ୩୨୪ଟି ଡ୍ରୋନ ଏବଂ ୩ଟି ବାଲିଷ୍ଟିକ ମିସାଇଲ ନିକ୍ଷେପ କରିଛି। ଏହି ଡ୍ରୋନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଇରାନ ନିର୍ମିତ ‘ସାହେଦ’ (Shahed) ଡ୍ରୋନ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଡ୍ରୋନ ସାମିଲ ଥିଲା। ଯଦିଓ ୟୁକ୍ରେନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ ପ୍ରାୟ ୩୦୯ଟି ଡ୍ରୋନକୁ ଆକାଶରେ ହିଁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ତଥାପି କିଛି ମିସାଇଲ ଓ ଡ୍ରୋନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ମାଡ଼ ହୋଇ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇଛି।
ଜନଜୀବନ ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ: ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ବିଶେଷ କରି ୟୁକ୍ରେନର ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବନ୍ଦର ଓ ସାଧାରଣ ଜନବସତିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଛି। ଜାପୋରିଜିଆ ରେ ଜଣେ ୭୪ ବର୍ଷୀୟା ମହିଳାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ବହୁ ଆବାସିକ କୋଠା ଏବଂ ଗାଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଡନିପ୍ରୋ ସହରରେ ଏକ ୯ ମହଲା କୋଠା ଉପରେ ଡ୍ରୋନ ମାଡ଼ ହେବା ଫଳରେ ଅତିକମରେ ୩ ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳର ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦର ସହର ଓଡେସା (Odesa) ରେ ପ୍ରଶାସନିକ କୋଠା ଓ ଗୋଦାମ ଘରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ରୁଷ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ରପ୍ତାନି ବାଣିଜ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନସ୍କିଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା: ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଲୋଡିମିର ଜେଲେନସ୍କି ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ “ବର୍ବରତା” ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରୁଷ ପ୍ରତିଦିନ ଆମର ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ସହରଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛି। ୟୁକ୍ରେନକୁ ନିଜ ଆକାଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ (Air Defence Systems) ଏବଂ ମିସାଇଲର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଶୀଘ୍ର ସାମରିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପୁଣି ଥରେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି।
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ରୁଷ ଏବେ ୟୁକ୍ରେନର ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ ଏବଂ ବନ୍ଦର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅଚଳ କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ୩୦୦ରୁ ଅଧିକ ଡ୍ରୋନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ରୁଷ ଏବେ ‘ନମ୍ବର ଗେମ’ ଖେଳୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ୟୁକ୍ରେନର ମିସାଇଲ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିବେ।
ଏହି ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ପରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପୁଣି ଥରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି। ୟୁକ୍ରେନ ଏବଂ ଜର୍ମାନୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ପାଇଁ ନୂତନ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରୁଷର ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼କୁ ନେଇଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ସଂଘର୍ଷ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି।