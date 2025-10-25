ରୁଷର ଆକ୍ରମଣରେ ଧ୍ବଂସବିଧ୍ବଂସ ୟୁକ୍ରେନ୍, ଭୁଶୁଡ଼ିପଡ଼ିଲା ଭିତ୍ତିଭୂମି, ରେଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ୪ ମୃତ
ୟୁକ୍ରେନର ରେଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ
କିଭ୍: ରୁଷ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧର ତୃତୀୟ ବର୍ଷରେ ଉତ୍ତେଜନା ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ରୁଷ ସୈନ୍ୟମାନେ ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ଇସ୍କନ୍ଦର ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସହିତ ୟୁକ୍ରେନର ରାଜଧାନୀ କିଭ୍ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଯାହା ସହରର ଶକ୍ତି ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ରେଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିଲା।
ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଚାରି ଜଣ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଡଜନ ଡଜନ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ୟୁକ୍ରେନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହାକୁ “ଯୁଦ୍ଧ ଅପରାଧ” ବୋଲି କହି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି।
ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୧ଟା ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ରୁଷ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ କିଭ୍ ଉପକଣ୍ଠରେ ଥିବା ପ୍ରମୁଖ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏବଂ ରେଳ ଜଙ୍କସନ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା।
୫୦୦ କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ୭୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ଫୋରକ ବହନ କରିପାରୁଥିବା ଇସ୍କନ୍ଦର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସହରର ପାୱାର ଗ୍ରୀଡ୍କୁ ବିକଳାଙ୍ଗ କରିଦେଇଥିଲା।
କିଭ୍ ମେୟର ଭିଟାଲି କ୍ଲିଟ୍ସକୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, “ଆମର ଶକ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ୪୦ ପ୍ରତିଶତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ହଜାର ହଜାର ଘର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିନା ଅଛି, ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକ ଜେନେରେଟର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି।”
ରେଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା, ମୁଖ୍ୟ ଷ୍ଟେସନରେ ଟ୍ରାକ୍ ଉପୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା।
ୟୁକ୍ରେନର ରେଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ
ରୁଷିଆ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଯୋଗୁଁ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା ଯେ ୟୁକ୍ରେନିନ୍ ରେଳବାଇର ମୁଖ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମରାମତି ପାଇଁ ଅତି କମରେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ସମୟ ଲାଗିବ, ଯାହା ସାମରିକ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଯାତ୍ରାକୁ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା।
ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ 65 ବର୍ଷୀୟା ମହିଳା ଏବଂ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ରେଳପଥ ନିକଟରେ କାମ କରୁଥିବା ଦୁଇଜଣ ଯୁବ ଶ୍ରମିକ ଥିଲେ। ଆହତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମୁଖ କିଭ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଥଣ୍ଡା ପାଗ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଅଭାବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଙ୍କଟକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରିପାରେ।
ୟୁକ୍ରେନିନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ଜେଲେନ୍ସକି ଏକ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ଜାରି କରି କହିଛନ୍ତି, “ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାର ଏକ ପ୍ରୟାସ। ଆମେ ଆମର ପ୍ରତିରୋଧ ଜାରି ରଖିବୁ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱକୁ ରୁଷର ଆକ୍ରମଣକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡିବ।” ସେ ନାଟୋ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଣକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ।
ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦାବି କରିଛି
ରୁଷିଆ ପକ୍ଷରୁ, କ୍ରେମଲିନ୍ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, କହିଛି ଯେ ଏହା “ସାମରିକ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ” ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ୟୁକ୍ରେନ ପ୍ରମାଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି ଯେ ଏହା ଜାଣିଶୁଣି ନାଗରିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା।
ଜାତିସଂଘ ଉଭୟ ପକ୍ଷକୁ ସଂଯମ ରହିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ୟୁକ୍ରେନର ଶୀତକାଳକୁ କଷ୍ଟକର କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା ଏକ ରୁଷିଆନ୍ ରଣନୀତିର ଅଂଶ। ଗତ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଆକ୍ରମଣରେ ଡଜନ ଡଜନ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ବଜାରକୁ ଥରାଇ ଦେଉଛି, ଯେଉଁଠାରେ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବୈଠକ ଡାକିଛି।