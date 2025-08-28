ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ରୁଷର ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ, କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ରେ 15ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

ପୁଣି ଅସଲ ପରିଚୟ ଦେଖାଇଲା ରୁଷ ।

By Ankita

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଡ୍ରୋନ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ୟୁକ୍ରେନରେ ୪ ଶିଶୁ ସମେତ ମୋଟ ୧୫ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଲୋଡିମିର ଜେଲେନ୍ସକି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କୂଟନୈତିକ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ରୁଷର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା।

ଆକ୍ରମଣରେ ୟୁରୋପୀୟ ୟୁନିଅନ ମିଶନ ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ କାଉନସିଲର ମୁଖ୍ୟାଳୟ ସମେତ ସାତଟି ଜିଲ୍ଲାର କୋଠା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ୟୁକ୍ରେନୀୟ ସେନା କହିଛି ଯେ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ସାରା ଦେଶରେ ରୁଷ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରହାର କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରାୟ ୬୦୦ ଡ୍ରୋନରୁ ୫୬୩ଟି ଏବଂ ୩୧ଟି ମିସାଇଲରୁ ୨୬ଟି ଖସାଇ ଦେଇଛି ।

38 ଜଣ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଆହତ- ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏକ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଆକ୍ରମଣ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଏକ କୋଠା ଭଗ୍ନାବଶେଷରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଖୋଳିବା ସମୟରେ 2 ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରୁଷର ଏହି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଥିବା ଆକ୍ରମଣରେ ଅତି କମରେ 38 ଜଣ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ନାଗରିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଭାରତରେ ଭୟଙ୍କର ଭୂକମ୍ପ ଝଟକା, ଦୋହଲିଲା ବିଶାଳ…

ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଲା…

ୟୁକ୍ରେନୀୟ ସେନା କହିଛି ଯେ ରୁଷ ମୋଟ 13 ଟି ସ୍ଥାନରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି  ସେହି ସମୟରେ, ଜାତୀୟ ଗ୍ରୀଡ୍ ଅପରେଟର ଉକ୍ରେନର୍ଗୋ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶକ୍ତି ସୁବିଧାଗୁଡିକ ବହୁତ କ୍ଷତି ସହିଛି। ରୁଷ ଆକ୍ରମଣ ସମ୍ପର୍କରେ, ୟୁକ୍ରେନୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନ୍ସକି ‘X’ ରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ରୁଷ ଆଲୋଚନା ଟେବୁଲରେ ବସିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବାଛିଛି । ଏହା ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ହତ୍ୟା ଜାରି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ।

You might also like More from author
More Stories

ଭାରତରେ ଭୟଙ୍କର ଭୂକମ୍ପ ଝଟକା, ଦୋହଲିଲା ବିଶାଳ…

ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଲା…

ସରି ଯାଉଛି ସମୟ… 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦ…

ଝାଳର ଗନ୍ଧରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଦାମୀ…

1 of 27,474