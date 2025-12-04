ଭାରତରେ ଲ୍ଯାଣ୍ଡ କଲା ରୁଷିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଡିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ବିମାନ; ସ୍ବାଗତ କରିବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଲେ ଖୋଦ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ..
ଭାରତରେ ଲ୍ଯାଣ୍ଡ କଲା ପୁଟିନଙ୍କ ଫ୍ଲାଇଟ୍...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ରୁଷିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଡିମିର ପୁଟିନ। ପାଲମ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଲ୍ଯାଣ୍ଡ କଲା ପୁଟିନଙ୍କ ଫ୍ଲାଇଟ୍।ଭବ୍ଯ ସ୍ବାଗତ କରିବା ପାଇଁ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ। ଦୁଇ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଲିଡର ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ କରମର୍ଦ୍ଦନ କରିବା ସହ ପରସ୍ପରକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ। ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ବାହାରି ଦୁଇ ନେତା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି।
ଦୁଇ ଦିନିଆ ସରକାରୀ ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି ପୁଟିନ। ଆସନ୍ତାକାଲି 23 ତମ ଦ୍ବିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବାର ଯୋଜନା ରହିଛି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ଗଲେ ରୁଷିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଡିମିର ପୁଟିନ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ। ଆସନ୍ତାକାଲି ହେବାକୁ ଥିବା ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦୁଇ ଦେଶର ମୁଖ୍ଯଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ କିଛି ଆଲୋଚନା କରାଯିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି।
ମୁଖ୍ଯତଃ ଭାରତ ଅର୍ଥନୀତି, ଶିକ୍ଷା ଓ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏପରିକି ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକାଠି ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ଆଗରୁ ରୁଷ ଭାରତକୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ସାହର୍ଯ୍ଯ କରିଛି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏକ ନିଉକ୍ଲିଅର ସବମରିନ ଦେଇପାରେ ବୋଲି ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। ଯାହାକି ସମୁଦ୍ର ତଳେ ରହି ଶତ୍ରୁକୁ ଡରାଇବ। ସମୁଦ୍ର ତଳୁ ଶତ୍ରୁର ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜକୁ ଧ୍ବଂସ କରିପାର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ଏହି ନିଉକ୍ଲିଅର ସବମରିନ ପାଖରେ ରହିଛି।
ସମଗ୍ର ବିଶ୍ବର ନଜର ରହିଛି ପୁଟିନଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ ଉପରେ: ସୁଚନାଯୋଗ୍ଯ ଯେ ଭାରତ , ରୁଷିଆ ଠାରୁ ତୈଳ ଆଣୁଥିବାରୁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାରତକୁ ଏପରି କରିବା ପାଇଁ ମନା କରିଥିଲେ।
ମାତ୍ର ଭାରତ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ବାର୍ଥକୁ ନଜରରେ ରଖି ରୁଷିଆ ଠାରୁ ଖଣିଜତୈଳ କିଣିବ ବୋଲି କହିଥିଲା। ଏପରିକି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ କି ଯଦି ଭାରତ ରୁଷିଆ ଠାରୁ ଖଣିଜତୈଳ କିଣେ ତେବେ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ଉପରେ ଟାରିଫ ଆହୁରୀ ବଢାଇ ଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ।
ଏହାସତ୍ତ୍ବେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ରୁଷିଆ ଠାରୁ ଖଣିଜତୈଳ ଆଣିଥିଲା। ଏଣୁ ଆଜି ପୁଟିିନଙ୍କ ଗସ୍ତ ନିଶ୍ଚନ୍ତ ଭାବେ ଆମେରିକା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା। ଏହାଛଡା ପୁଟିନଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ବର ନଜର ରହିଥିବା କୁହାଯାଉଛି।