ରୁଷିଆ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧରେ ନୂଆ ଟ୍ବିଷ୍ଟ; ପୁଟିନ ସେନାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି NATO….

ସେପଟେ ଚେତାବନୀ ଦେଲେଣି ପୁଟିନ୍....

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ପୁଟିନଙ୍କ ଚେତାବନୀ। ସାହାର୍ଯ୍ଯର ହାତ ବଢାଇଲେ ଭାରୀ ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡି଼ବ। ରୁଷିଆର ରାଜଧାନୀ ଉପରେ ଆଟାକ କରିପାରେ ନାଟୋ।

ରୁଷିଆ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ NATO କରିପାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି। ଏପରି ହେଲେ ଆହୁରୀ ଅନେକ ଦିନ ଯାଏଁ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରହିବ। ତେବେ ଏହା ଆଗରୁ ରୁଷିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଡମିର ପୁଟିନ NATO ସଂଗଠନକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି କି ଯଦି ଦୁଇ ଦେଶର ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ NATO ୟୁକ୍ରେନକୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସେ ଏହାର ପରିଣାମ ଅତି ଭୟଙ୍କର ହେବ।

କୁହାଯାଉଛି କି ରୁଷିଆର ରାଜଧାନୀ ମସ୍କୋ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉିଥିବା NATO ମିଲିଟାରୀ ସଂଗଠନ ଯୋଜନା କରୁଛି। ଆଉ ଯଦି ଏହା ତରଫରୁ ଆକ୍ରମଣ ହୁଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ରୁଷିଆ ଦେଶର ଅନେକ କ୍ଷତି ହେବ। ଏଣୁ ଏହା ଆଗରୁ ପୁଟିନ ଚେତାବନୀ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ୨୦୦ ରୁ ଅଧିକ…

ରାଜନୀତି ଛାଡ଼ିଲେ, ପରିବାର ସହ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ…

ଋଷ ନାଟୋକୁ ଏକ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛି ଯେ ଯଦି ଆମେରିକା ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସାମରିକ ମେଣ୍ଟ ମସ୍କୋ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଏ ତେବେ “ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା” ସହିତ ଜବାବ ଦେବ ରୁଷୀୟ ସେନା। ଆଉ ଏହି ଜବାବ ଅତି ଭୟଙ୍କର ହେବ।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ଯ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ୟୁକ୍ରେନ ପଟୁ ଆଟାକ କରାଯାଇଥିବା 216ଟି ଡ୍ରୋନକୁ ଖସାଇବାରେ ରୁଷୀୟ ସେନା ସଫଳ ହୋଇଛି। 66 ଟି ଅନମ୍ଯାନଡ ଏରିଆଲ ଭେଇକିଲ ଦ୍ବାରା ଏହି ଡ୍ରୋନ ଗୁଡିକୁ ସବୁ ଖସାଇ ଦେଇଥିଲା ରୁଷିଅ ସେନା।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ଯ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭରୁ ନାଟୋ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ୟୁକ୍ରେନ ଦେଶକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଆସୁଛି। ଏପରିକି ଯୁଦ୍ଧରେ ଲଢିବା ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଇ ଆସୁଛି।

ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ରୁଷିଆ ଅପେକ୍ଷା ୟୁକ୍ରେନର ସୈନ୍ଯ ଓ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କମ ଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ଭାବିଥିଲେ ଦୁଇ ଦେଶ ଭିତରେ ଖବଶୀଘ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ମାତ୍ର ସେପରି କିଛି ହୋଇନାହିଁ, ଅନ୍ଯ ଦେଶର ସହାୟତାରେ ଦୁଇ ଦେଶ ଭିତରେ ଏବେ ବି ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରହିଛି।

You might also like More from author
More Stories

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ୨୦୦ ରୁ ଅଧିକ…

ରାଜନୀତି ଛାଡ଼ିଲେ, ପରିବାର ସହ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ…

ଲଜ୍ଜିତ ହେଲା ଭାରତ; କୁଏତରେ ରହି ଚୋରି କରି…

Gautam Adani: କାହିଁକି ବିହାର ବିଧାନସଭା…

1 of 3,486