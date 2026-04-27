ଭାରତ କିଣିବ କି Kalibr-PL ମିସାଇଲ୍‌? ଯାହାର ରେଞ୍ଜ ଶୁଣି ପଡ଼ୋଶୀ ଛାଡ଼ିଆ

ଭାରତ କିଣିବ କି Kalibr-PL ମିସାଇଲ୍? ଯାହାର ରେଞ୍ଜ ଶୁଣି ପଡ଼ୋଶୀ ଛାଡ଼ିଆ
Kalibr-PL ମିସାଇଲ ୧୫୦୦ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷ ଭେଦ କରିପାରିବ
ମସ୍କୋ: ଭାରତ ଓ ରୁଷ ଭିତରେ ବନ୍ଧୁତା ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିଛି। ଯାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଭାରତକୁ ରୁଷ ଆଜି ପୁଣିଥରେ 3M-14E Kalibr-PL ମିସାଇଲ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି। ଏହି ମିସାଇଲ ୧୫୦୦ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷ ଭେଦ କରିପାରିବ। ରୁଷର ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଭାରତ ଚୁପ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ବଢ଼ିଛି ପଡ଼ୋଶୀ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଚୀନ ଟେନ୍ସନ। ଭାରତ ଯଦି ଏହି ମିସାଇଲକୁ କିଣେ, ତାହାହେଲେ ଏହି ଦୁଇ ଦେଶ ପାଇଁ ବିପଦ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରେ Rosoboronexport I Rubin Design Bureau ମସ୍କୋରେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ Kalibr-PL ମିସାଇଲ୍ର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ Kalibr-PL କୁ ଏକାକୀ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ବ୍ୟାପକ ମଡ୍ୟୁଲାର ସିଷ୍ଟମ୍ ଭାବେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ଯାହାକୁ ପାରମ୍ପରିକ ପନଡୁବୀମାନଙ୍କରେ କୌଣସି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନକରି ମଲ୍ଟିରୋଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ।
ଭାରତ ତିଆରି କରୁଛି ସ୍ୱଦେଶୀ SLCM
ଭାରତ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଦେଶୀ ସବମେରାଇନ-ଲଞ୍ଚ କ୍ରୁଜ ମିସାଇଲ୍ (SLCM) ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ କାମ କରୁଛି। ଏହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଊଜଊଙ DRDO Project-75 Alpha ନାଁରେ ବିକାଶ କରୁଛି। ଏହାକୁ ଭବିଷ୍ୟତର ପରମାଣୁ ପନଡୁବୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉପରେ କାମ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର କାମ ଶେଷ ହୋଇନି। କାମ ସରିବାକୁ ଆହୁରି ୪ରୁ ୬ ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିପାରେ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ବିଶ୍ଳେଷକଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ପାଇଁ Kalibr-PL ଏକ ଭଲ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ। ଯାହା ତୁରନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବ।
Kalibr-PL ମିସାଇଲ୍ କଣ?
Kalibr-PL ଏକ ରୁଷୀୟ କ୍ରୁଜ ମିସାଇଲ୍। ଯାହାକୁ ୩ଗ-୧୪ଋ ନାଁରେ ଜଣାଯାଏ। ଏହା ରୁଷର ସବୁଠାରୁ ଘାତକ ଓ ସଠିକ କ୍ରୁଜ ମିସାଇଲ୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ।
ଏହି ମିସାଇଲ୍ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି, ୧୫୦୦ କିଲୋମିଟର ଡିପ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ରେଞ୍ଜ। ଏହାର ଅର୍ଥ ସମୁଦ୍ର ମଝିରୁ ଭୂମିସ୍ଥଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭେଦ କରିପାରିବ।
ଏହି ମିସାଇଲ୍କୁ ପନଡୁବୀର ୫୩୩ ଜ୍ଞଜ୍ଞ ଟର୍ପିଡୋ ଟ୍ୟୁବ୍ ଦ୍ୱାରା ଲଞ୍ଚ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ ପନଡୁବୀର ଡିଜାଇନ୍ରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ।
ଏହା ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ଗାଇଡେନ୍ସ ଏବଂ ଇନର୍ଶିଆଲ୍ ନାଭିଗେସନ୍ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଆଘାତ କରିପାରେ। ଏହା ପ୍ରାୟ ୪୫୦ରୁ ୫୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ଓଜନର ୱେୟାରହେଡ୍ ବହନ କରିପାରେ।