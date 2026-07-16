ମଧ୍ୟସ୍ତା କରିବାକୁ ତୁର୍କୀ ବ୍ୟଗ୍ର; ରୁଷ କହିଲା- ତୁମେ କଣ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଆମେ ଜାଣିଛୁ
ୟୁକ୍ରେନ ଓ ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟସ୍ତତା କରିବା ପାଇଁ ତୁର୍କୀ ଚାହୁଁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ରୁଷକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲା। ହେଲେ ତୁର୍କୀର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଦେଇଛି ରୁଷ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ପରମ ବିରୋଧ ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନ। ଆଉ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିବା ତୁର୍କୀର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ରୁଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ଦେଇଛି। ରୁଷର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ‘କ୍ରେମଲିନ’ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି।
ୟୁକ୍ରେନ ଓ ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟସ୍ତତା କରିବା ପାଇଁ ତୁର୍କୀ ଚାହୁଁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ରୁଷକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲା। ହେଲେ ତୁର୍କୀର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଦେଇଛି ରୁଷ। ଗୁରୁବାର କ୍ରେମଲିନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କହିଛି ଯେ, ୟୁକ୍ରେନ ସହ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ପୁଣିଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ।
କ୍ରେମଲିନର ମୁଖପାତ୍ର ଦିମିତ୍ରି ପେସ୍କୋଭ କହିଛନ୍ତି; ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହେବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ଦିଗରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ତୁର୍କୀ ଆଗ୍ରହୀ ଥିବା କଥା ଆମେ ଭଲଭାବେ ଜାଣୁଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
ପେସ୍କୋଭ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିବାରୁ ଆମେ ତୁର୍କୀ ପକ୍ଷକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିବାର କୌଣସି ତତ୍କାଳ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଏହାର କୌଣସି ସଙ୍କେତ ଆମେ ପାଉନାହୁଁ। ତଥାପି ରୁଷ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହି ପଥରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ବୋଲି ପେସ୍କୋଭ କହିଛନ୍ତି।
ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ଚାରି ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରାୟ ସ୍ଥିର ରହିଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରୁଷ ଓ ୟୁକ୍ରେନ ପରସ୍ପରର ସହର, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ସମୁଦ୍ରରେ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ଜାହାଜ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି।
ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଛି ଶାନ୍ତି ପ୍ରୟାସ: ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ଇସ୍ତାନବୁଲରେ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନାର ତିନୋଟି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଆମେରିକାର ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ଆବୁଧାବିରେ ଦୁଇଟି ଓ ଜେନେଭାରେ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଇରାନ ସହ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେରିକାର ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇଯିବା ପରେ, ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିବାକୁ ହେଉଥିବା ଆଲୋଚନା ଫେବୃଆରିରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା।
ପେସ୍କୋଭ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କ୍ରେମଲିନ ୟୁକ୍ରେନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଲୋଦିମିର ଜେଲେନସ୍କିଙ୍କ ସରକାରରେ ହୋଇଥିବା ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି। କିନ୍ତୁ କିଭ ସରକାର ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ଦିଗରେ ଠୋସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନହେଲେ, ନୂଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରତିରକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।